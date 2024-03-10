Есть ли места, где нельзя вручать повестки: юрист объяснил нюансы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация

В законах не прописаны четкие правила, где именно могут вручать повестки военнообязанным. Однако есть нюансы, которые следует учитывать.

Об этом сообщил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, пишет РБК-Украина. По его словам, повестку по правилам выдают на имя конкретного гражданина, она должна содержать его ФИО, адрес места регистрации или проживания, номер повестки, номер и дату распоряжения ТЦК.

Также в документе должны быть:

дата и время и адрес ТЦК и СП, куда следует явиться;

должность и ФИО руководителя ТЦК и СП, сформировавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП;

дата выдачи повестки;

печать ТЦК и СП.

Расписку или "корешок" повестки, где расписался человек о получении документа, оставляют в ТЦК и СП.

Юрист отметил, что постановлением КМУ № 154 утверждено "Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки". Оно определяет, что представители ТЦК и СП оповещают граждан "независимо от места их пребывания на военном учете".

"Уведомления проводят не только вручением повестки. Его могут проводить и работодатели или органы местного самоуправления. Это делается, чтобы люди прибыли в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах", – объясняет Маринич.

В ТЦК военнообязанные могут прибыть для:

взятия на военный учет и определение назначения на особый период;

оформления военно-учетных документов;

прохождения медицинского осмотра;

направления на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу.

По правилам военного учета, призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства – в соответствующих ТЦК и СП.

"Несмотря на пребывание на военном учете в военкомате по своему месту жительства, любой ТЦК и СП может осуществлять оповещения граждан, не состоящих у них на учете. Это приводит к тому, что граждане, например, находящиеся в служебных командировках или едут в другой город на несколько дней, могут получить повестку о явке в военкомат не по их месту учета. При этом явка по такой повестке обязательна", — отметил адвокат.

То есть, даже если человек уже стоит на военном учете, новую повестку все равно могут вручить. Например, если мужчина уехал в командировку в другой город.

В законах не прописаны конкретные места, где можно вручать повестки, а где запрещено. При таких обстоятельствах повестку могут вручать в любом месте и независимо от того, состоите ли вы на военном учете в военкомате по месту вручения.

Согласно законопроекту №10449, по установлению мест вручения повесток новых изменений не предлагают, говорит юрист. Но могут дополнить статью 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (обязанности граждан) следующим: "В случае получения повестки (доведения распоряжения) о вызове в ТЦК и СП гражданин обязан явиться в указанное в ней (нем) место и срок".

"Были случаи, когда вручали повестки забронированному работнику, когда он был в двухдневной командировке в другом городе. Когда тот проигнорировал явку по такой повестке, ТЦК и СП инициировало процедуру привлечения к административной ответственности и в результате забронированный работник получил штраф за нарушение правил военного учета, который в дальнейшем был принудительно взыскан исполнительной службой", – подчеркнул Маринич.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда обращаться и как действовать в случае, если военнообязанный желает обжаловать решение ВЛК. Комиссия может принять проведение повторного медосмотра.