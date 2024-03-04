У країні-сусідці України чоловікам вже роздають повістки: міноборони прокоментувало ситуацію

Приводів для хвилювання поки що немає

У Молдові чоловікам почали вручати повістки, але Міністерство оборони країни закликало громадян не турбуватися. Адже їх видають лише для перевірки даних.

Про це повідомляє Newsmaker. Міністерство спростовує провокації про початок мобілізації чоловіків через можливе загострення ситуації з Придністров’ям.

Заява оборонного відомства з’явилася невдовзі після того, як чоловіки у Молдові почали отримувати повістки з проханням надати інформацію для перевірки персональних даних.

У міністерстві заспокоїли, що такі повістки є рутинною процедурою. Яку ще з 2002 року проводять задля оновлення баз даних резервістів, і їх не потрібно інтерпретувати як ознаку якоїсь загрозливої ситуації.

Відомство закликало "не реагувати на дезінформацію з цього питання, зберігати спокій і довіряти інформації лише з офіційних джерел".

Нагадаємо, що наприкінці лютого у невизнаному Придністров’ї відбувся з'їзд депутатів. Під час якого вони попросили захисту у Росії через нібито утиски їх квазікраїни з боку Молдови. Згодом МЗС Росії Сергій Лавров назвав владу Молдови "молдавським режимом", який "йде по стопах київського".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія на порозі гібридної війни проти ще однієї країни.