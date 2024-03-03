Мобілізація у березні: чому можуть вручити повістку повторно, п’ять причин

Однією з головних причин є перевірка того, чи стоїть громадянин на військовому обліку

У зв’язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні продовжують роздавати повістки. При цьому деякі можуть отримати це повідомлення із ТЦК повторно. На це одразу кілька причин.

Уповноважені співробітники передусім перевіряють, чи стоїть особа на військовому обліку, а також, чи має відстрочку або бронювання. Про це пише NV.

Якщо ВЛК визнала непридатними чи обмежено придатними й чоловіків не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.

Які причини для повторного вручення повістки

якщо ВЛК проходили більш як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочення;

для мобілізації.

Згідно з постановою №1486, уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін.

Відповідно до постанови уряду №1487 уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін, але не жере ніж раз на п'ять років.

До речі, деякі види відстрочки надаються на певний строк — для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або наразі існують підстави для установи бронювати працівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків не може отримати повістку на вулиці. Є завжди одна така категорія громадян.