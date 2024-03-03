Мобілізація у березні: чому можуть вручити повістку повторно, п’ять причин
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Однією з головних причин є перевірка того, чи стоїть громадянин на військовому обліку
У зв’язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні продовжують роздавати повістки. При цьому деякі можуть отримати це повідомлення із ТЦК повторно. На це одразу кілька причин.
Уповноважені співробітники передусім перевіряють, чи стоїть особа на військовому обліку, а також, чи має відстрочку або бронювання. Про це пише NV.
Якщо ВЛК визнала непридатними чи обмежено придатними й чоловіків не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.
Які причини для повторного вручення повістки
- якщо ВЛК проходили більш як рік тому;
- для перевірки облікових даних;
- для перевірки даних про заброньованого працівника;
- для перевірки обставин на відстрочення;
- для мобілізації.
Згідно з постановою №1486, уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін.
Відповідно до постанови уряду №1487 уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін, але не жере ніж раз на п'ять років.
До речі, деякі види відстрочки надаються на певний строк — для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або наразі існують підстави для установи бронювати працівників.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків не може отримати повістку на вулиці. Є завжди одна така категорія громадян.