Так мобілізують чи ні? Арахамія прокоментував правку щодо мобілізації людей з інвалідністю

Розгляд правок до законопроєкту розпочнеться вже наступного тижня

В Україні продовжують працювати над новим законопроєктом про мобілізацію. Обіцяють врегулювати й питання щодо I, II та III груп людей з інвалідністю.

Відповідну заяву зробив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своєму Telegram. Вочевидь, на фоні різних чуток та відвертих маніпуляцій, що все ширяться навколо нового закону.

"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про I, II та III групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", — підкреслив у своєму дописі Арахамія.

Найцікавіше відео тижня від "Телеграф"

Також політик зазначив, що розгляд правок до законопроєкту, а їх, нагадаємо, понад 4 тисячі, розпочнеться вже наступного тижня. За словами Арахамії, фракція збирається відстоювати правку щодо груп людей з інвалідністю.

"Те саме стосується й аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації", — зазначив депутат.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію розробляли декілька місяців. Проєкт декілька разів переписували ще до першого читання, постійно вносили правки. Разом з тим, Антикорупційний комітет Верховної Ради України визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що має корупційні ризики.

Зрештою, 7 лютого в першому читанні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає масштабну мобілізацію. Тепер на проєкт чекає голосування у другому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це залежить, зокрема, від кінцевої редакції законопроєкту, що вийде з Комітету.