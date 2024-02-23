"Росіяни будуть під Києвом - і знову буде єдність, але вже пізно": Арахамія поскаржився на проблеми з мобілізацією

Армія потребує негайного підкріплення

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що наразі є великий виклик, пов’язаний з мобілізацією. З однієї сторони громадяни не хочуть вставали в лави Збройних сил України (ЗСУ), а з іншої — є бригади, які терміново потрібно докомплектувати.

У деяких з них рівень комплектування усього 40%. Проте можна "догратись", і тоді "російські війська знову будуть під Києвом", про що Давід Арахамія розповів журналістці Наталії Мосейчук.

Арахамія про мобілізацію в Україні

"Є дуже великий виклик. З одного боку суспільство не хоче вже мобілізації, ми це вже бачимо, з іншого боку в армії потребують мобілізації, бо є бригади де рівень комплектування 40%", — сказав депутат.

Він розповів, що можна розслабитись, і вважати, що маленькі донати дозволяють "віддати борг Батьківщині". Проте це не так. Нардеп спрогнозував, що російські війська за певних умов можуть "миттєво з’явитись під Києвом". Тоді люди об’єднаються, та запізно.

"Але можна так догратись, що буде 20% комплектації… Під Києвом у нас з’являться миттєво війська і "знову єдність", та буде вже запізно", — вважає Арахамія.

Раніше нардеп розповів, що у ЗСУ є багато військових, які ще жодного разу з часу повномасштабної війни не були на фронті. За словами Арахамії, з 900 тисяч лише третина воює з ворогом. Це виявилось під час аудиту.

Військові, які ще не воювали, будуть направлені на навчання. Після цього ними поповнять підрозділи на передовій.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Арахамія назвав умови, за яких українській владі доведеться мобілізувати більше людей. Це залежить від допомоги однієї країни.