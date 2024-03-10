Так мобилизуют или нет? Арахамия прокомментировал правку о мобилизации людей с инвалидностью

Рассмотрение поправок к законопроекту начнется уже на следующей неделе

В Украине продолжают работать над новым законопроектом о мобилизации. Обещают урегулировать и вопросы I, II и III групп людей с инвалидностью.

Соответствующее заявление сделал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем Telegram. Очевидно, на фоне разных слухов и откровенных манипуляций, все распространяющихся вокруг нового закона.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "измену": вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", — подчеркнул в своем сообщении Арахамия.

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Также политик отметил, что рассмотрение поправок к законопроекту, а их, напомним, более 4 тысяч, начнется уже на следующей неделе. По словам Арахамии, фракция собирается отстаивать правку по группам людей с инвалидностью.

"То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", — отметил депутат.

Напомним, законопроект о мобилизации разрабатывался несколько месяцев. Проект несколько раз переписывали еще до первого чтения, постоянно вносили поправки. Вместе с тем, Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины признал правительственный законопроект о мобилизации имеющим коррупционные риски.

Наконец, 7 февраля в первом чтении Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий масштабную мобилизацию. Теперь проект ждет голосование во втором.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, когда примут законопроект о мобилизации. По его словам, это зависит, в частности, от окончательной редакции вышедшего из Комитета законопроекта.