У Грузії вимагають від України видати їм соратників Саакашвілі: все заради "дружніх стосунків"

Ці люди обіймають не останні посади

Грузинський уряд у понеділок, 11 березня, опублікував заяву, адресовану Україні, із закликом депортувати двох колишніх соратників нині ув’язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Чиновники вимагають передати офіційному Тбілісі Зураба Адеїшвілі та Гіоргі Лорткіпанідзе.

Про це йдеться у заяві грузинського уряду, який висловив стурбованість через візит одного з екссоратників Саакашвілі до Євросоюзу та Німеччини у складі української делегації. Йдеться про Зураба Адеїшвілі, який обіймає посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора.

Другий екссоратник Саакашвілі, який цікавить нинішній уряд Грузії, Гіоргі Лорткіпанідзе є колишнім начальником поліції в Одесі. Їхнє перебування на високих посадах шкодить відносинам двох країн, йдеться у заяві. І мовчати у грузинському уряді більше не можуть.

"У зв’язку з тим, що Україна перебуває у війні та захищається від російської військової агресії, ми довгий час утримувалися від позиції щодо такого ставлення української влади. Однак після візиту Зураба Адеїшвілі у складі української делегації до Брюсселя та Берліна ми змушені чітко висловити свою позицію", ― йдеться у заяві.

Призначення цих людей на посади, а також деякі рішення Києва "відверто суперечать традиційній дружбі" між Україною та Грузією. Серед таких рішень назвали відкликання посла з Тбілісі у березні 2022 року та вислання грузинського посла у липні 2023 року. Причини таких дій в уряді Грузії назвали надуманими.

Щодо екссоратників Саакашвілі, то їх назвали злочинцями. Вони були причетні до підтримки авторитарного режиму у Грузії, йдеться у заяві.

Зазначимо, що влада цієї країни за останні два роки зробила низку недружніх дій щодо України, про які не вказали у своєму листі. Київ звинуватили у спробі втягнути Грузію у війну з Росією після того, як спецслужби нібито затримали вантаж із вибухівкою.

На інцидент відреагували у посольстві України. Там закликали Тбілісі не політизувати процес.

На початку 2024 року Володимира Зеленського та президента Молдови Майю Санду та євродепутатів звинуватили у брехні. Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що інформація про тортури Саакашвілі не відповідає дійсності.

Раніше "Телеграф" писав, що у Грузії змінився уряд. Проросійський політик Іраклій Гарібашвілі пішов у відставку разом з іншими міністрами.