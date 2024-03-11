В Грузии требуют от Украины выдать им соратников Саакашвили: все ради "дружеских отношений"

Эти люди занимают не последние должности

Грузинское правительство в понедельник, 11 марта, опубликовало заявление, адресованное Украине, с призывом депортировать двух бывших соратников ныне заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Чиновники требуют передать официальному Тбилиси Зураба Адеишвили и Гиорги Лорткипанидзе.

Об этом говорится в заявлении грузинского правительства, которое высказало обеспокоенность из-за визита одного из экс-соратников Саакашвили в Евросоюз и Германию в составе украинской делегации. Речь о Зурабе Адеишвили, занимающем пост начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора.

Второй экс-соратник Саакашвили, интересующий нынешнее правительство Грузии, Гиорги Лорткипанидзе, является бывшим начальником полиции в Одессе. Их пребывание на высоких должностях вредит отношениям двух стран, говорится в заявлении. И молчать в грузинском правительстве больше не могут.

"В связи с тем, что Украина находится в войне и защищается от российской военной агрессии, мы долгое время удерживались от позиции относительно такого отношения украинской власти. Однако после визита Зураба Адеишвили в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин мы вынуждены четко выразить свою позицию", ― говорится в заявлении.

Назначение этих людей на должности, а также некоторые решения Киева "откровенно противоречат традиционной дружбе" между Украиной и Грузией. Среди таких решений назвали отзыв посла с Тбилиси в марте 2022 года и высылку грузинского посла в июле 2023 года. Причины для таких действий в правительстве Грузии назвали надуманными.

Что касается экс-соратников Саакашвили, то их назвали преступниками. Они были причастны к поддержке авторитарного режима в Грузии, говорится в заявлении.

Отметим, что власти этой страны за последние два года сделали ряд недружественных действий по отношению к Украине, о которых не указали в своем письме. Киев обвинили в попытке втянуть Грузию в войну с Россией после того, как спецслужбы якобы задержали груз со взрывчаткой.

На инцидент отреагировали в посольстве Украины. Там призвали Тбилиси не политизировать процесс.

В начале 2024 года Владимира Зеленского и президента Молдовы Майю Санду и евродепутатов обвинили во лжи. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что информация о пытках Саакашвили не соответствует действительности.

Ранее "Телеграф" писал, что в Грузии сменилось правительство. Пророссийский политик Ираклий Гарибашвили ушел в отставку вместе с другими министрами.