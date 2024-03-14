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Слова про Дугіну – спонтанні: посол Ватикану пояснив як Понтифік отримує інформацію про Україну

Автор
Артур Гор Артур Гор
Дата публікації
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Автор
росЗМІ

Інформація до Папи потрапляє із запізненням

Папа Римський Франциск отримує інформацію про ситуацію в Україні від офіційних інституцій та власних джерел, але не завжди вона потрапляє до нього вчасно. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав посол Ватикану, апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

За словами нунція, безпосередньо інформацію про Україну Папі надає Державний секретаріат Ватикану.

"Джерелом інформації є і посольство України при Святому Престолі. Крім того, Папа Франциск має багато контактів і з пересічними людьми. Іноді це священики, монахині і навіть журналісти", — пояснив дипломат.

Втім, за той час, поки достовірна інформація дійде до Папи Римського, можуть трапитись "спонтанні" казуси. Як приклад – ситуація з висловлюваннями Папи Франциска на адресу вбитої пропагандистки Дар’ї Дугіної.

"Коли вбили Дугіну, через день Папа про це говорив під час загальної аудієнції. І тоді він точно не знав, про кого йде мова. Ми все це знали, українці знали, друзі України знали, а тут були спонтанні слова Папи. Очевидно, що хтось подав цю інформацію, що була вбита Дугіна, а для Папи — це людина. Коли Папі надає рапорти Нунціатура, або блаженніший Святослав надсилає інформацію (голова УГКЦ. — Ред.), або Державний секретаріат, то проходження цієї інформації до Папи займає певний час. А тут були спонтанні слова, Папа і не подумав, хто така Дугіна. Вбили людину. Ну, Папа і страждає, бо ж він пастир. Потім стало ясно для всіх, і для Папи, що це була помилка такими словами говорити", — резюмував Вісвальдас Кульбокас.

Повний текст інтерв’ю з апостольським нунцієм в Україні читайте на сайті "Телеграф" 15 березня.

Теги:
#Ватикан #Папа Римський #Дипломат #Посол