Слова о Дугиной – спонтанные: посол Ватикана объяснил, как Понтифик получает информацию об Украине

Информация к Папе попадает с опозданием

Папа Римский Франциск получает информацию о ситуации в Украине от официальных институций и собственных источников, но не всегда эта информация попадает к нему вовремя. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал посол Ватикана, апостольский нунций в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас.

По словам нунция, непосредственно информацию об Украине Папе предоставляет Государственный секретариат Ватикана.

"Источником информации является и посольство Украины при Святом Престоле. Кроме того, у Папы Франциска много контактов и с рядовыми людьми. Иногда это священники, монахини и даже журналисты", — пояснил дипломат.

Впрочем, за то время, пока достоверная информация дойдет до Папы Римского, могут случиться "спонтанные" казусы. В качестве примера – ситуация с высказываниями Папы Франциска в адрес убитой пропагандистки Дарьи Дугиной.

"Когда убили Дугину, через день Папа об этом говорил во время общей аудиенции. И тогда он точно не знал, о ком идет речь. Мы все это знали, украинцы знали, друзья Украины знали, а здесь были спонтанные слова Папы. Очевидно, что кто-то подал эту информацию, что была убита Дугина, а для Папы — это человек. Когда Папе предоставляет рапорты Нунциатура, или блаженнейший Святослав посылает информацию (председатель УГКЦ. — Ред. ), или Государственный секретариат, то прохождение этой информации к Папе занимает некоторое время. А здесь были спонтанные слова, Папа и не подумал, кто такая Дугина. Убили человека. Ну, Папа и страдает, потому что он пастырь. Потом стало ясно для всех, и для Папы, что это была ошибка такими словами говорить», — резюмировал Висвальдас Кульбокас.

Полный текст интервью с апостольским нунцием в Украине читайте на сайте Телеграф 15 марта.