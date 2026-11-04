Сікорський знову затролив Маска: чому мільярдеру тепер не до жартів

Підприємець вклав величезні кошти у кампанію республіканців, але тепер його перспективи виглядають інакше

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Ілон Маск, який ще недавно зарозуміло висловлювався про європейських політиків, сам став об’єктом глузування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ще влітку 2025 року влучно підробив американського мільярдера, нагадавши йому його слова. Цю суперечку знову згадав український громадський діяч Максим Саваневський, розмірковуючи про майбутнє Маска та його політичних союзників.

Все почалося у березні 2025 року, коли Маск написав Сікорському: "Помовчи, маленька людина". Польський міністр не став відразу вступати в суперечку, але через три місяці відповів підприємцю з іронією: "Бачиш, велика людино, політика складніша, ніж ти думав".

Сікорський обіграв образу Маска і повернув йому його ж слова. А тепер він знову нагадує про це у своїх соцмережах.

Сікорський нагадав Маску, що політична реальність виявилася складнішою за його очікування.

До чого тут політичні невдачі Маска

Український громадський діяч Максим Саваневський згадав цю суперечку, говорячи про політичні перспективи американського мільярдера. За його словами, на виборах Маск витратив близько 500 млн доларів на підтримку республіканців, але гроші не допомогли досягти бажаного результату.

Перепалка Сікорського та Маска стала приводом обговорити політичні невдачі мільярдера

На думку Саваневського, у наступні два роки підприємцю, можливо, доведеться частіше бувати на слуханнях у Конгресі, ніж працювати в SpaceX.

Перепалка Сікорського і Маска стала приводом для глузування з мільярдера

Як повідомляв "Телеграф", у 2025 році Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі Радослава Сікорського "маленькою людиною" під час суперечки про роботу Starlink в Україні. Польський міністр звернувся до підприємця після повідомлень про обмеження доступу ЗСУ до супутникового зв’язку на фоні спору про Starlink. Перепалка торкнулася залежності України від супутникового інтернету, який розвиває SpaceX. Європейська реакція на вплив Маска виявилася і в тому, що представник польського уряду публічно сперечався з ним про роботу сервісу.