Мріяла про життя в Італії, але обрала рідний дім: чому українка змінила своє рішення
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За словами жінки, для роботи у своїй сфері їй потрібно було чекати три роки й заплатити 10 000 євро за ліцензію
Українка переїхала до Італії, але повернулася додому через нижчий рівень життя та невигідні перспективи роботи. За її словами, запропонований заробіток був удвічі меншим за бюджет зі збережень, на який вона там жила.
Своїм досвідом користувачка @one.olya.pm поділилася у Threads у відповідь на допис про страх переїзду за кордон. Вона розповіла, що за час перебування в Італії відпочила, трохи вивчила мову й щасливою повернулася додому.
"А щоб працювати у моїй сфері, потрібно було чекати 3 роки і віддати за ліцензію 10 000 €. Якщо я тут у свою сферу вкладу одним махом 10 000 €, за 6 місяців дохід х2 зроблю. А там цю суму потрібно віддати, щоб просто мати право працювати", – написала @one.olya.pm.
Для жінки важливі кар’єрний розвиток, час і гроші на сквош, книжки, подорожі, покупки та косметологію. Запропонована в Італії робота, за її словами, таких витрат не покривала. Власного житла вона не має ніде, а після повернення оселилася далеко від міста. В Україні їй подобається ментальність і зрозуміле повсякденне життя.
"Але загалом мені Італія сподобалася, і я ще не раз туди поїду, але виключно як турист", – зазначила @one.olya.pm.
Раніше "Телеграф" також розповідав, які недоліки життя в Італії помітила українка та про що варто знати перед переїздом до цієї країни.