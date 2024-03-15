Рівень води зростає: синоптики показали мапу, які райони України може підтопити

У кількох регіонах країни оголошено рівні небезпеки (від І до ІІІ)

З 15 по 19 березня 2024 року фіксуватиметься підвищення рівня води у кількох областях України. Весняне водопілля торкнеться Київської, Чернігівської та Сумської областей.

При цьому на Дніпропетровщині, Херсонщині та у Запоріжжі очікується падіння рівня води нижче за відмітки водозаборів. Про небезпечні гідрологічні явища в країні попереджає Укргідрометцентр.

Жовтий рівень небезпеки у Київській, Сумській та Чернігівській областях

У Києві та Бориспільському районі області рівні води з 15 по 19 березня утримуватимуться вище, ніж позначки початкового затоплення заплав. Це пов’язано зі скиданням води з Київського водосховища. У зв’язку з цим і запроваджено I або жовтий рівень небезпеки.

Весняне водопілля також торкнеться Чернігівської області. Рівень води підніметься на річці Десні та її притоці Снов. Це призведе до підтоплення доріг та територій окремих сіл, що знаходяться у наступних районах:

Новгород-Сіверський;

Чернігівський;

Ніжинський;

Корюківський.

Підтопить також Шосткинський район Сумської області. Там I рівень небезпеки теж оголошено на період із 15 по 19 березня.

Непроста ситуація на півночі, у центрі та на півдні країни

За прогнозами, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі коливання рівнів води. Це пов’язано з пропуском повені каскадом водосховищ та скиданням води з Канівського водосховища. Така ситуація, ймовірно, триватиме до 18 березня.

У Чернігівському районі оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Укргідрометцентр попереджає про складну ситуацію на півночі. Села на річці Сожа можуть бути підтоплені. Очікується затоплення заплави (територія біля річки, яка сезонно підтоплюється під час повені). Місцевих жителів попереджають про високий ризик порушення транспортного сполучення.

Весняне водопілля призвело до проблем на півдні країни

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях Укргідрометцентр оголосив третій рівень небезпеки (коричневий). Через повінь рівень води впаде нижче за необхідний для водозабору. Це пов’язано зі спустошенням Каховського водосховища через підрив дамби, а також із поверненням річки Дніпро у старе природне річище.

Для довідки: Весняне водопілля — це сезонна фаза водного режиму річки. Щороку вона повторюється приблизно в той же час. Характеризується суттєвим підвищенням рівня води та затопленням заплав, прибережних територій.

Якщо води багато в сусідніх водоймищах (озерах, ставках, водосховищах) і є ризик для конкретних населених пунктів, то оголошують про небезпечне гідрометеорологічне явище. На рівень води також впливає активне сніготанення та опади.

Раніше "Телеграф" повідомляв про погоду у п’яти великих містах на вихідні. Майже в усій країні очікуються опади, але у різні дні.