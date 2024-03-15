Уровень воды растет: синоптики показали карту, какие районы Украины может подтопить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В нескольких регионах страны объявлены уровни опасности (от I до III)
С 15 по 19 марта 2024 года будет фиксироваться повышение уровня воды в нескольких областях Украины. Весеннее половодье затронет Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.
При этом на Днепропетровщине, Херсонщине и Запорожчине ожидается падение уровня воды ниже отметок водозаборов. Об опасных гидрологических явлениях в стране предупреждает Укргидрометцентр.
Желтый уровень опасности в Киевской, Сумской и Черниговской областях
В Киеве и Бориспольском районе области уровни воды с 15 по 19 марта будут удерживаться выше, чем отметки начального затопления пойм. Это связано со сбросом воды из Киевского водохранилища. В связи с этим и введен I или желтый уровень опасности.
Весеннее половодье также затронет Черниговскую область. Уровень воды поднимется на реке Десне и ее притоке Снов. Это приведет к подтоплению дорог и территорий отдельных сел, находящихся в следующих районах:
- Новгород-Северский;
- Черниговский;
- Нежинский;
- Корюковский.
Подтопит также Шосткинский район Сумской области. Там I уровень опасность тоже объявлен на период с 15 по 19 марта.
По прогнозам, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны колебания уровней воды. Это связано с пропуском половодья каскадом водохранилищ и сбросом воды из Каневского водохранилища. Такая ситуация предположительно продлится до 18 марта.
В Черниговском районе объявлен оранжевый уровень опасности
Укргидрометцентр предупреждает о сложной ситуации на севере. Деревни на реке Сожа могут быть подтоплены. Ожидается затопление поймы (территория у реки, которая сезонно подтапливается во время половодья). Местных жителей предупреждают о высоком риске нарушения транспортного сообщения.
Весеннее половодье привело к проблемам на юге страны
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях Укргидрометцентр объявил третий уровень опасности (коричневый). Из-за половодья уровень воды упадет ниже необходимого для водозабора. Это связано с опустошением Каховского водохранилища из-за подрыва дамбы, а также с возвращением реки Днепр в старое природное русло.
Для справки: Весеннее половодье ― это сезонная фаза водного режима реки. Каждый год она повторяется в одно и то же время. Характеризуется существенным повышением уровня воды и затоплением пойм, прибережных территорий.
Если воды много в соседних водоемах (озерах, прудах, водохранилищах) и есть риск для конкретных населенных пунктов, то объявляют об опасном гидрометеорологическом явлении. На уровень воды также влияет активное снеготаяние и осадки.
Ранее "Телеграф" сообщал о погоде в пяти крупных городах на выходные. Почти по всей стране ожидаются осадки, но в разные дни.