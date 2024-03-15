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Уровень воды растет: синоптики показали карту, какие районы Украины может подтопить

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Под угрозой транспортное сообщение на севере
Под угрозой транспортное сообщение на севере. Фото Коллаж "Телеграфа"

В нескольких регионах страны объявлены уровни опасности (от I до III)

С 15 по 19 марта 2024 года будет фиксироваться повышение уровня воды в нескольких областях Украины. Весеннее половодье затронет Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

При этом на Днепропетровщине, Херсонщине и Запорожчине ожидается падение уровня воды ниже отметок водозаборов. Об опасных гидрологических явлениях в стране предупреждает Укргидрометцентр.

Желтый уровень опасности в Киевской, Сумской и Черниговской областях

В Киеве и Бориспольском районе области уровни воды с 15 по 19 марта будут удерживаться выше, чем отметки начального затопления пойм. Это связано со сбросом воды из Киевского водохранилища. В связи с этим и введен I или желтый уровень опасности.

Весеннее половодье также затронет Черниговскую область. Уровень воды поднимется на реке Десне и ее притоке Снов. Это приведет к подтоплению дорог и территорий отдельных сел, находящихся в следующих районах:

  • Новгород-Северский;
  • Черниговский;
  • Нежинский;
  • Корюковский.

Подтопит также Шосткинский район Сумской области. Там I уровень опасность тоже объявлен на период с 15 по 19 марта.

Карта половодья от Укргидрометцентра
Непростая ситуация на севере, в центре и на юге страны

По прогнозам, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны колебания уровней воды. Это связано с пропуском половодья каскадом водохранилищ и сбросом воды из Каневского водохранилища. Такая ситуация предположительно продлится до 18 марта.

В Черниговском районе объявлен оранжевый уровень опасности

Укргидрометцентр предупреждает о сложной ситуации на севере. Деревни на реке Сожа могут быть подтоплены. Ожидается затопление поймы (территория у реки, которая сезонно подтапливается во время половодья). Местных жителей предупреждают о высоком риске нарушения транспортного сообщения.

Весеннее половодье привело к проблемам на юге страны

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях Укргидрометцентр объявил третий уровень опасности (коричневый). Из-за половодья уровень воды упадет ниже необходимого для водозабора. Это связано с опустошением Каховского водохранилища из-за подрыва дамбы, а также с возвращением реки Днепр в старое природное русло.

Для справки: Весеннее половодье ― это сезонная фаза водного режима реки. Каждый год она повторяется в одно и то же время. Характеризуется существенным повышением уровня воды и затоплением пойм, прибережных территорий.

Если воды много в соседних водоемах (озерах, прудах, водохранилищах) и есть риск для конкретных населенных пунктов, то объявляют об опасном гидрометеорологическом явлении. На уровень воды также влияет активное снеготаяние и осадки.

Ранее "Телеграф" сообщал о погоде в пяти крупных городах на выходные. Почти по всей стране ожидаются осадки, но в разные дни.

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#Вода #Укргидрометцентр #Уровень опасности