У понівеченому після окупації Ізюмі хочуть витратити понад пів мільйона на квіти

Планують закупити більш як 20 тисяч саджанців

У місті Ізюм, яке зазнало значних руйнувань під час російської окупації, планують витратити на саджанці для квітів більш як пів мільйона гривень. Комунальне підприємство "Благоустрій міста Ізюма" оголосило закупівлю саджанців квітів на 656 000 грн.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель "ProZorro". Зазначається, що вже 10 травня цього року планують придбати тисячі квітів.

Серед них саджанці однорічних квітів та кілька видів багаторічників: 5000 петуній грандіфлора Бургунді, 2750 петуній сорту грандіфлора біла, 1680 петуній грандіфлора рожева, 200 петуній грандіфлора червона, 300 петуній грандіфлора блакитна, 4000 лимонного тагетеса, 1650 саджанців цинерарії, 300 червоної сальвії, 5000 коричневої альтернантери та 6000 зеленої альтернантери.

Скришот з сайту ProZorro

Скришот з сайту ProZorro

Загалом багатостраждальне місто, яке перебувало під російською окупацією від початку квітня до вересня 2022 року, хоче закупити 22 800 саджанців.

Зауважимо, що у місті було зруйновано або суттєво пошкоджено 80% інфраструктури. Майже пів року люди жили без світла, води, та газу.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни розглядають захоплення Куп’янська та Ізюма на Харківщині, аби мати можливість захопити Донецьку область.