В изуродованном после оккупации Изюме хотят потратить более полумиллиона на цветы

Планируют закупить более 20 тысяч саженцев

В городе Изюм, который понес значительные разрушения во время российской оккупации, планируют потратить на саженцы для цветов более полумиллиона гривен. Коммунальное предприятие "Благоустройство города Изюма" объявило закупку саженцев цветов на 656 000 грн.

Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro. Отмечается, что уже 10 мая этого года планируется приобрести тысячи цветов.

Среди них саженцы однолетних цветов и несколько видов многолетников: 5000 петуний грандифлора Бургунди, 2750 петуний сорта грандифлора белая, 1680 петуний грандифлора розовая, 200 петуний грандифлора красная, 300 петуний грандифлора голубая, 4000 петуний сальвии, 5000 коричневой альтернантеры и 6000 зеленой альтернантеры.

Скришот с сайта ProZorro

Скришот с сайта ProZorro

В общей сложности многострадальный город, находившийся под российской оккупацией с начала апреля до сентября 2022 года, хочет закупить 22 800 саженцев.

Заметим, что в городе было разрушено или существенно повреждено 80% инфраструктуры. Почти пол года люди жили без света, воды и газа.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне рассматривают захват Купянска и Изюма в Харьковской области, чтобы иметь возможность захватить Донецкую область.