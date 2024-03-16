Суд відпустив з-під варти фігуранта "снарядної справи" Лієва: що відомо

Чому суд прийняв таке рішення – поки що незрозуміло

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) увечері 15 березня ухвалив рішення відпустити з-під варти колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва. Лієв – підозрюваний у гучній справі про заволодіння сумою у півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Про рішення суду повідомив адвокат Лієва Назар Кульчицький у коментарі Суспільному. За його словами, Лієва відпустили під особисте зобов'язання.

"Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО", – сказав адвокат.

Захист Лієва поки що не знає, чи вдома їхній клієнт, оскільки ухвала не передбачає його присутності під час звільнення фігуранта з-під арешту. Але відомо, що ВАКС 15 березня розглядав саме адвокатську скаргу з вимогою відпустити Лієва із СІЗО. Цікаво, що справу розглядав той самий суддя, який вже відпускав Лієва, а прокурор у справі з незрозумілих причин не був присутній під час засідання.

Нагадаємо, що 12 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту Лієва. Він мав перебувати під вартою до 8 квітня, також йому встановили можливість вийти під заставу у 50 млн гривень.

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронці задокументували дані та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.