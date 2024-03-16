Суд отпустил из-под стражи фигуранта "снарядного дела" Лиева: что известно

Почему суд принял такое решение – пока неясно

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вечером 15 марта принял решение отпустить из-под стражи бывшего руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александра Лиева. Лиев – подозреваемый по громкому делу о завладении суммой в полтора миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

О решении суда сообщил адвокат Лиева Назар Кульчицкий в комментарии Общественному. По его словам, Лиев был отпущен под личное обязательство.

"Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву — пребывание под стражей на увольнение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО", — сказал адвокат.

Защита Лиева пока не знает, дома ли их клиент, поскольку постановление не предусматривает его присутствия при освобождении фигуранта из-под ареста. Но известно, что ВАКС 15 марта рассматривал именно адвокатскую жалобу с требованием отпустить Лиева из СИЗО. Интересно, что дело рассматривал тот же судья, который уже отпускал Лиева, а прокурор по делу по непонятным причинам не присутствовал во время заседания.

Напомним, что 12 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заключила под стражу Лиева. Он должен был содержаться под стражей до 8 апреля, также ему установили возможность выйти под залог в 50 млн гривен.

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к должностным лицам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала". СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ. Правоохранители задокументировали данные и установили всех лиц, причастных к сделке.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.