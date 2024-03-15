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"У нього інтернет є?": Мережу розвеселило відео голосування Путіна на виборах президента РФ

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Російський диктатор віддав свій голос за кілька секунд Новина оновлена 15 березня 2024, 19:42
Російський диктатор віддав свій голос за кілька секунд. Фото Колаж "Телеграф"

В мережі бурхливо обговорюють відео з Путіним, який голосує онлайн

Російський диктатор Володимир Путін проголосував на виборах президента Росії, що триватимуть з 15 по 17 березня. Чинний голова країни-агрессорки нібито скористався можливістю проголосувати онлайн.

Про це повідомляє ряд російських ЗМІ. Тиражують відео, що надав Кремль.

На відео видно, як російський диктатор заходить у свій кабінет, сідає за робочий стіл і, буквально, за кілька секунд, "вибір зроблено". Наприкінці Путін радісно махає рукою на камеру. Наступний кадр: "Дякуємо, ви успішно проголосували".

Користувачів мережі дане відео неабияк розвеселило. Людей цікавило за кого міг проголосувати Путін та звідки у нього інтернет.

Варто зазначити, що один з коментаторів поцікавився на який телефон Путіну прийшло SMS-повідомлення, адже всім достеменно відомо, що президент РФ не користується сучасним пристроєм зв'язку. Дійсно, щоб проголосувати на виборах президента РФ онлайн, необхідно мати зареєстрований і верифіковний акаунт на російському сайті "Госуслуги". Для цього потрібно мати телефон.

У вересні 2021 року у РФ проходили вибори в Державну думу. Тоді Путін також нібито голосував онлайн і відео, так само як сьогоднішнє, бурхливо обговорювали в мережі. Зокрема, тоді помітили, що дата на годиннику президента РФ вказувала на те, що відповідні кадри були записані заздалегідь. Крім того, звернули увагу і на інші ляпи.

Ймовірно, пам'ятаючи про помилки, припущені минулого разу, цьогорічне відео таке коротке і не акцентує на жодній з деталей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 березня на виборчих дільницях у різних містах Росії відбувалося справжнє шоу. На одному з них голосував чебурашка з апельсинами, на іншому — обличчя Путіна завішували простирадло, а на ще один зігнали всіх двірників голосувати. Взяли участь у виборах президента РФ і "вершки суспільства". Зокрема, виборчі дільниці відвідали російські артисти, які прямо там і заспівали свої пісні начебто на концерті.

Теги:
#Вибори #Росія #Вибори президента РФ