Палять і обливають зеленкою: у Криму та РФ масово псують бюлетені на виборах Путіна (відео)

Винуватцям інцидентів загрожує від 3 до 5 років

У тимчасово окупованому Сімферополі також відбуваються так звані вибори президента Росії. На виборчих дільницях не обійшлося без пригод – дівчина облила зеленкою скриньку для голосування.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Подібні інциденти сталися й у російських містах.

Відомо, що 31-річна Марія П. прийшла на виборчу дільницю на вулиці Кечкеметській із коробкою з-під соку. Усередині неї й була зеленка, яку дівчина вилила на комплекс обробки бюлетенів. РосЗМІ стверджують, що інцидент ніяк не вплинув на роботу дільниці й та продовжує рахувати голоси у штатному режимі. Також повідомляється, що бюлетені не постраждали.

Правоохоронці затримали хуліганку і навіть завели на неї кримінальну справу "про перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботу виборчих комісій", йде розслідування. Дівчина, за попередніми даними, виявилася неврологом червоноперекопської лікарні.

РосЗМІ повідомляють, що аналогічні інциденти із зеленкою сталися і в містах на території Росії, а саме в Москві, Воронежі, Карачаєво-Черкесії та Ростові. Винуватців вже затримано та їх допитають найближчим часом, їм загрожує до 5 років позбавлення волі. До речі, деяким винуватцям 58 та 66 років, але серед тих, хто зіпсував урни, є і молодь.

Урна з бюлетенями у Ростові

Бюлетені у Воронежі

Крім того, у Москві дівчина підпалила будку для голосування на одній із виборчих дільниць. На кадрах видно, як перед цим вона поливає будку якоюсь рідиною. Палієві може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії "лягла" онлайн-система для голосування на виборах. Говорять, що до цього причетні кіберфахівці ГУР МО України.