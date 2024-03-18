Кияни готуються до оборони: репортаж з військового вишколу студентів

Треба завжди бути готовим до захисту

Два роки жорстокої війни змусили українців переосмислити багато аспектів життя. Одним із найважливіших стало питання самозахисту та готовності до надзвичайних ситуацій.

"Телеграф" вирішив перевірити, чи досі люди мотивовані до такої підготовки. Ми відвідали одну з таких громадських організацій – Alpha Self Defense (ASD), яка з 2021 року проводить курси як для цивільних, так і для військових. Цього разу ми відвідали проєкт "Захисники Києва", організований спеціально для студентів.

"На третьому році війни 99,9% українців вже мали б пройти такі курси. Але, на жаль, не все так, як ми хочемо", – коментує "Телеграфу" Дмитро з позивним "Чарлі", один з інструкторів ASD.

За його словами, у наш час важливо, щоб кожен мав хоча б базове розуміння надання першої допомоги. Масивні кровотечі – це найстрашніше, що може бути. І людина поряд має вміти допомогти. Опанувати базові навички можна без значних витрат. Потрібні лише відповідальність, свідомість та розуміння того, що в певних ситуаціях треба діяти.

На курсах "Захисники Києва" студенти навчаються:

надавати першу допомогу при пораненнях;

зупиняти кровотечі;

використовувати турнікет;

евакуювати поранених з поля бою;

діяти в екстремальних ситуаціях.

Як зазначає інструктор, ці навички забуваються. Їх потрібно поновлювати мінімум раз на місяць.

— Я рекомендую тим, хто приходить до мене вперше, придбати собі якісь тренувальні речі. Хоча б турнікет, і тренуватися його накладати. Скажу по собі, ми з дружиною двічі на тиждень тренуємося так. Це ігри в нас такі, — сміється він.

Щоб навички допомогли навіть у стресовій ситуації, потрібно відпрацювати все до рефлексів.

— Тебе вночі підіймають, і ти спросоння маєш швидко накласти вірно собі турнікет. Багато хто думає, що головне — правильно стріляти, але це не завжди так. Так, це може тебе врятувати. Та якщо, крий Боже, в тебе є поранення, і ти не вмієш собі допомогти, то те, що ти стріляєш, нічого не значить, — підсумовує інструктор.

Чи справді кияни готові до оборони? Як студенти столиці опановують життєво важливі навички на курсах "Захисники Києва"? Читайте про це у повному матеріалі "Телеграфу": Зі студентської лави — на полігон: як свідома молодь здобуває військові навички