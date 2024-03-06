Кому доведеться пройти обов'язкову військову підготовку та як це буде відбуватись: у Раді відповіли

Повний перелік осіб, що мають пройти військовий вишкіл

Оновлений мобілізаційний законопроєкт передбачає скасування строкової військової служби. Замість неї чоловіки від 18 до 25 років будуть зобов’язані пройти базову військову підготовку або базову військову службу.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, як працюватиме базова військова підготовка для українських чоловіків, якою хочуть замінити термінову військову службу. Він назвав категорію людей, які мають обов'язково пройти курси і назвав, що робитимуть з тими, хто не пройшов цю підготовку до 25 років.

За його словами, таку норму закладено у законопроєкті про посилення мобілізації, який зараз готують до другого читання. Деталі ще не виписані, як він зазначив, але назвав загальні принципи.

Базова військова підготовка триватиме п'ять місяців у мирний час та три місяці у воєнний час;

пройти її зможуть усі;

учні вишів зможуть пройти її за місцем навчання, самостійно обравши час. Військова кафедра зараховуватиметься до базової військової підготовки;

усі чиновники, працівники органів поліції, прокурори, можливо, судді, повинні будуть її пройти.

"Концептуально було прийнято, що громадяни 18-25 років зобов'язані будуть пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Якщо вони не пройшли — то після досягнення 25 років вони можуть бути покликані на навчальні військові збори і отримати статус військовозобов'язаного", — говорить Веніславський.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'явився новий спосіб вручення повісток. Адвокат Роман Сімутін розповів подробиці.