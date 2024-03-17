На підготовку буде 3 місяці: що означає заміна строкової служби на базову у новому законі про мобілізацію

Базова військова підготовка триває до п’яти місяців у мирний час та до трьох місяців під час воєнного стану

У новому законопроєкті №10449 передбачено скасування термінової військової служби та заміну її на базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 24 років. Цю ж підготовку можуть добровільно відбуватись і жінки.

Базова підготовка стосуватиметься чоловіків, які є придатними для служби за станом здоров’я. "Телеграф" докладніше розповідає, що означає заміна термінової служби на базову.

Так, базова військова підготовка триває до п’яти місяців у мирний час та до трьох місяців під час воєнного стану. Українці можуть обрати цей період військової служби до досягнення ними 24 років. Варто додати, що під час військової служби за ними зберігається робота.

Як раніше зазначав народний депутат Єгор Чернєв, ідея полягає у тому, щоб кожен громадянин мав військову підготовку.

"Головна ідея базової військової служби полягає в тому, що з таким сусідом як Російська Федерація всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку. Загалом, це одна з тих ланок, яка має починатися ще в школі й закінчуватись військовою кафедрою у вишах", – сказав він.

Також зазначимо, що автори законопроєкту пропонують зменшити призовний вік осіб без досвіду військової служби з 27 до 25 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кабміні розглядають варіант прив’язки бронювання від мобілізації до рівня зарплати військовозобов’язаного. Народний депутат Олексій Гончаренко назвав категорії людей, яких це може торкнутися.