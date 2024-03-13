Зміни у мобілізації торкнуться підготовки військовослужбовців: в Міноборони розповіли деталі

Нерозуміння цих деталей змушує частину людей уникати мобілізації в Силах оборони

Зміни до закону про мобілізацію, що зараз знаходяться на розгляді у Верховній Раді, дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в Україні, дозволять вдосконалити процес військового обліку і вплинуть на процес підготовки військовослужбовців.

Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців. Про це стало відомо з коментаря представників Міноборони у розмові з Financial Times.

За інформацією від МОУ, ці зміни включають також базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом. Також планується створити відповідні цифрові механізми.

"Наше завдання, зробити так, щоб кожен військовозобовʼязаний мав чітке уявлення про те, як проходитиме підготовка, відбір в підрозділи, служба, які гарантії дає держава, яким буде термін служби тощо. Саме нерозуміння цих деталей, яке, на жаль, існує, є тим бар’єром, який змушує частину людей уникати мобілізації в Силах оборони", — пояснюють в Міноборони.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів, чому в Україні змінюють закон про мобілізацію. За його словами, старий закон не відповідає реаліям, адже був розроблений до війни.

Він зазначив, що мобілізація в Україні продовжується з перших днів повномасштабної війни. Змін до закону хочуть військові та Міністерство оборони.

"Вони (зміни — ред.) пов'язані з тим, що не вирішені деякі питання, такі як питання строковиків, ротацій, удосконалених відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренувань. Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни і здебільшого не відповідає реаліям війни", — пояснив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони пояснили, чому багато військовослужбовців не на передовій, а в тилу. Причина в тому, що армія не зможе існувати без виконання тилової роботи.