Киевляне готовятся к обороне: репортаж по военной подготовке студентов
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Нужно всегда быть готовым защищаться
Два года жестокой войны заставили украинцев переосмыслить многие аспекты жизни. Одним из важнейших стал вопрос самозащиты и готовности к чрезвычайным ситуациям.
"Телеграф" решил проверить, до сих пор ли люди мотивированы к такой подготовке. Мы посетили одну из таких общественных организаций – Alpha Self Defense (ASD), которая с 2021 года проводит курсы как для гражданских, так и военных. В этот раз мы посетили проект "Защитники Киева", организованный специально для студентов.
"На третьем году войны 99,9% украинцев уже должны пройти такие курсы. Но, к сожалению, не все так, как мы хотим", — комментирует "Телеграфу" Дмитрий с позывным "Чарли", один из инструкторов ASD.
По его словам, в наше время важно, чтобы каждый имел хотя бы базовое понимание оказания первой помощи. Массивные кровотечения – это самое ужасное, что возможно. И человек рядом должен уметь помочь. Овладеть базовыми навыками можно без значительных затрат. Нужна только ответственность, сознание и понимание того, что в определенных ситуациях нужно действовать.
На курсах "Защитники Киева" студенты учатся:
- оказывать первую помощь при ранениях;
- останавливать кровотечения;
- использовать турникет;
- эвакуировать раненых с поля боя;
- действовать в экстремальных ситуациях.
Как отмечает инструктор, эти навыки забываются. Их нужно восстанавливать минимум раз в месяц.
— Я рекомендую тем, кто приходит ко мне впервые, приобрести себе какие-нибудь тренировочные вещи. Хотя бы турникет и тренироваться его накладывать. Скажу по себе, мы с женой дважды в неделю тренируемся так. Это игры у нас такие, – смеется он.
Чтобы навыки помогли даже в стрессовой ситуации, нужно отработать все до рефлексов.
– Тебя ночью поднимают, и ты спросонья должен быстро наложить верно себе турникет. Многие думают, что главное — правильно стрелять, но это не всегда так. Да, это может спасти тебя. Но если, упаси Боже, у тебя есть ранения, и ты не умеешь себе помочь, то то, что ты стреляешь, ничего не значит, — подчеркивает инструктор.
Действительно ли киевляне готовы к обороне? Как студенты столицы овладевают жизненно важными навыками на курсах "Защитники Киева"? Читайте об этом в полном материале "Телеграф": Из студенческой скамьи — на полигон: как сознательная молодежь приобретает военные навыки