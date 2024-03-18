Киевляне готовятся к обороне: репортаж по военной подготовке студентов

Нужно всегда быть готовым защищаться

Два года жестокой войны заставили украинцев переосмыслить многие аспекты жизни. Одним из важнейших стал вопрос самозащиты и готовности к чрезвычайным ситуациям.

"Телеграф" решил проверить, до сих пор ли люди мотивированы к такой подготовке. Мы посетили одну из таких общественных организаций – Alpha Self Defense (ASD), которая с 2021 года проводит курсы как для гражданских, так и военных. В этот раз мы посетили проект "Защитники Киева", организованный специально для студентов.

"На третьем году войны 99,9% украинцев уже должны пройти такие курсы. Но, к сожалению, не все так, как мы хотим", — комментирует "Телеграфу" Дмитрий с позывным "Чарли", один из инструкторов ASD.

По его словам, в наше время важно, чтобы каждый имел хотя бы базовое понимание оказания первой помощи. Массивные кровотечения – это самое ужасное, что возможно. И человек рядом должен уметь помочь. Овладеть базовыми навыками можно без значительных затрат. Нужна только ответственность, сознание и понимание того, что в определенных ситуациях нужно действовать.

На курсах "Защитники Киева" студенты учатся:

оказывать первую помощь при ранениях;

останавливать кровотечения;

использовать турникет;

эвакуировать раненых с поля боя;

действовать в экстремальных ситуациях.

Как отмечает инструктор, эти навыки забываются. Их нужно восстанавливать минимум раз в месяц.

— Я рекомендую тем, кто приходит ко мне впервые, приобрести себе какие-нибудь тренировочные вещи. Хотя бы турникет и тренироваться его накладывать. Скажу по себе, мы с женой дважды в неделю тренируемся так. Это игры у нас такие, – смеется он.

Чтобы навыки помогли даже в стрессовой ситуации, нужно отработать все до рефлексов.

– Тебя ночью поднимают, и ты спросонья должен быстро наложить верно себе турникет. Многие думают, что главное — правильно стрелять, но это не всегда так. Да, это может спасти тебя. Но если, упаси Боже, у тебя есть ранения, и ты не умеешь себе помочь, то то, что ты стреляешь, ничего не значит, — подчеркивает инструктор.

Действительно ли киевляне готовы к обороне? Как студенты столицы овладевают жизненно важными навыками на курсах "Защитники Киева"? Читайте об этом в полном материале "Телеграф": Из студенческой скамьи — на полигон: как сознательная молодежь приобретает военные навыки