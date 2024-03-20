Наступні місяці будуть дуже важкими: Данілов розповів, що знову вигадали росіяни

Росіяни готують нову інформаційну атаку проти України

Наступні кілька місяців будуть дуже складними для України через нову російську кампанію з дискредитації. За цей час країна-агресор спробує використати тему виборів.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, росіяни говоритимуть, що у них у стані війни провели вибори, а в Україні — ні.

"Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо Росія зараз розгортає дуже потужну кампанію з дискредитації нашого керівництва. Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", — сказав він.

При цьому він додав, що все одно Росія програє і їй не допоможе навіть допомога від диктаторських режимів на кшталт КНДР чи Ірану.

Як повідомлялося раніше, Данілов напередодні розповів, що Росії загрожує повна деколонізація, яка відбуватиметься у прискореному темпі та найближчим часом.

Крім того, він говорив, що після завершення війни українське військо разом із союзниками може створити "санітарну зону" на території Росії.