Данілов закликав готуватись до деколонізації Росії та анонсував "дуже цікаві події"

Захід має бути готовий до цього моменту

Заходу потрібно вже зараз готуватися до повної деколонізації Росії. Вона відбудеться найближчим часом.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише "Українська правда". За його словами, Росія знаходиться "в крайній стадії".

"Вона починає процес абсолютної деколонізації. Це буде відбуватися пришвидшеними темпами. Саме до цього треба готуватися Заходу", — підкреслив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що в один момент "можуть відбуватися дуже цікаві події, які точно будуть на користь нам". Водночас він наголосив, що Захід має бути готовий до того моменту, що Росія буде деколонізована найближчим часом.

На думку секретаря РНБО, хоча деякі країни і не бажають такої деколонізації, це невідворотний процес. Він підкреслив, що це відбудеться незалежно від того, чи "намалює" Путін собі перемогу на так званих "виборах".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував ідею російського диктатора Володимира Путіна створити в Україні "санітарну зону". На його думку, українське військо може зробити "санітарну зону" на території Росії.