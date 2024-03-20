Следующие месяцы будут очень тяжелыми: Данилов рассказал, что опять придумали россияне

Россияне готовят новую информационную атаку против Украины

Следующие несколько месяцев будут очень сложными для Украины из-за новой российской кампании по дискредитации. За это время страна-агрессор попытается вовсю использовать тему выборов.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, россияне будут говорить, что у них в сосотоянии войны провели выборы, а в Украине — нет.

"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а мы не проводим. Но мы готовы к любым вызовам", — сказал он.

При этом он добавил, что все равно Россия проиграет и ей не поможет даже помощь от диктаторских режимов вроде КНДР или Ирана.

Как сообщалось ранее, Данилов накануне рассказал, что России грозит полная деколонизация, которая будет происходить в ускоренном темпе и в ближайшее время.

Кроме того, он говорил, что после завершения войны украинское войско вместе с союзниками может создать "санитарную зону" на территории России.