Семья экс-головы Донецкой ОВА Кириленко разбогатела на десятки миллионов во время войны (расследование)

Деньги на дорогую недвижимость имеет даже прабабушка

Семья Павла Кириленко, действующего главы Антимонопольного комитета Украины, обросла немалым состоянием в период с 2020 по 2023 годы. Приобрели ряд недвижимых объектов, в частности в столице, и несколько автомобилей общей стоимостью более 70 млн. гривен.

Об этом сообщают журналисты-расследователи "Схем" (Радио Свобода). Отмечают, что при этом родственники Кириленко бизнеса не имели и за последние 25 лет не получали достаточных официальных доходов, чтобы позволить себе такую роскошь.

"Имущество в основном оформленное на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество", — говорится в расследовании.

О чем идет речь? Журналисты узнали, что семья Кириленко владеет большим имением в коттеджном городке на Киевщине, двумя земельными участками под Киевом, 200 кв.м офисной недвижимости в столице, двумя кроссоверами, тремя квартирами с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырьмя апартаментами в городе Ужгород.

Элитный домик под Киевом тесть Кириленко Александр Матиенко приобрел в 2020 году, когда его зять был главой Донецкой облгосадминистрации. Дом расположен в коттеджном городке на севере Киевской области. Вместе с ним на территории расположен дом для гостей и большой гараж.

Дом под Киевом, который приобрел тесть Кириленко в 2020 году

Согласно договорам купли-продажи, дом обошелся семье в 4 млн. грн. Правда, журналисты обнаружили объявление этого дома на OLX. Выяснилось, что стоимость дома была несколько иной, а именно 430 тысяч долларов. По курсу валюты 2020 года это более 10 миллионов гривен.

Расследователи также сравнили фото из объявления с фотографиями, которые позже публиковала на своей странице в "Одноклассниках" мать Кириленко. Выяснилось, что это тот же дом.

Уже через год, в апреле 2021 года, тесть Кириленко снова купил недвижимость. Очевидно, коттеджный городок очень понравился супругам, ведь именно здесь они приобрели земельный участок площадью 25 соток. Официально эта земля обошлась в 1,8 млн. гривен. На бумаге оба объекта должны стоить около 6 млн гривен, но если верить данным из объявлений — вдвое больше.

В разгар полномасштабного вторжения, а именно 10 августа 2022 года, в имущественном состоянии семьи Павла Кириленко снова происходят изменения. Его, судя по всему, весьма состоятельный тесть снова покупает недвижимость. В этот раз подальше от Киева, а именно в Ужгороде.

Как отмечают журналисты "Схем", Ужгород не чужд Кириленко. Именно здесь "он проработал два года – как военный прокурор Ужгородского гарнизона перед приходом в Донецкую администрацию".

"Приобретенное тестем Кириленко имущество – в жилом комплексе бизнес-класса Residents Park, на набережной. Отсюда до центра – 3 минуты на авто. Внутри – лобби и рецепция из итальянского мрамора. Этот комплекс называют самым премиальным из всех ЖК в городе", — пишет издание. .

Согласно полученным журналистами документам, Александр Матиенко купил имущественные права на две квартиры в этом ЖК в августе 2022. Одна квартира площадью 90 квадратов, другая, чуть меньше – почти 74. Стоимость по договору почти смешная — 800 тысяч и 640 тысяч гривен соответственно. Однако, как отмечают расследователи, если ориентироваться на рыночные цены, стоимость жилья на момент покупки была значительно выше: 7 млн гривен – за большие апартаменты, и около 6 млн за те, что меньше.

На второй год полномасштабного вторжения, квартир у семьи Кириленко в этом ЖК стало еще больше. Так, тот же тесть купил имущественные права на квартиру площадью 77 кв.м. В этом же ЖК журналисты нашли имущество и тещи Кириленко Натальи Матиенко.

"В том же апреле 2023-го она также покупает имущественные права на квартиру площадью 78 квадратов якобы за 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость таких апартаментов, на тот момент – почти 6 миллионов гривен. Если посчитать по рыночным ценам общую стоимость всей ужгородской недвижимости семьи на момент приобретения, значит, сумма почти в 25 миллионов гривен", — пишут журналисты-расследователи.

Позже уже в феврале текущего года журналисты выяснили, что дорогое имущество в семье Кириленко покупают не только тесть и теща. Альбина Винникова, 77-летняя бабушка жены чиновника, в январе 2020 года приобрела квартиру в доме в Киеве за 265 тысяч долларов, что в то время было эквивалентно почти 6 миллионам гривен.

Согласно данным "Схем", в настоящее время семья Кириленко проживает именно в этой квартире. Его внедорожник был неоднократно замечен во дворе дома, кроме того, журналисты также обнаружили фото семьи, сделанные в том же районе Киеве.

Фото Кириленко с семьей

"Схемы" вычислили квартиру в доме, в котором, очевидно, проживает семья. Выходит, они проживали там не только в 2020-м, но до сих пор. Эту недвижимость Кириленко ни разу не указывал в своих декларациях. Местом жительства все время он указывал квартиру в Киеве другой квадратуры и другого владельца", — пишет издание.

На этом факты обрастания имуществом не закончились. Журналисты-расследователи также нашли 200 кв.м офисной недвижимости в столице, два дорогих кроссовера, еще несколько квартир в элитных ЖК Киева. "Схемы" обратились за комментарием к главе АМКУ и получили следующий ответ:

"В комментарии "Схемам" Кириленко заявил, что источник состояния – это стартовый капитал семьи, который был сформирован в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода. Найти официальное подтверждение этим операциям журналистам не удалось, родственники Кириленко также не смогли предоставить документальные подтверждения этой версии происхождения состояния семьи, заявляя, что "все осталось в оккупированной Горловке", — говорится в расследовании.

Павел Кириленко

Остальные члены семьи также давали комментарии "Схемам". С ними можно ознакомиться в расследовании, опубликованном на YouTube канале. Все комментарии сводились к тому, что большая семья "много работала всю жизнь и правильно вкладывала средства". Мол, так и заработали на недвижимость стоимостью 70 млн. гривен.

Правда, журналисты выяснили, что согласно данным из официальных реестров физических и юридических лиц семья никогда не имела бизнеса. А все их официальные доходы – социальные выплаты и зарплаты.

Наличие у семьи главы АМКУ имущества, несопоставимого с официальными доходами, может трактоваться как незаконное обогащение, считают юристы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о главных схемах банкротства Киевского метрополитена. "Телеграф" выяснил, куда могли деться деньги, выделенные на ремонт и строительство метро.