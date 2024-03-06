Учені розробили цифрового двійника Землі: це допоможе дослідити важливу річ

Цей проєкт дозволить краще зрозуміти та запобігти реальним ризикам, пов'язаним із зміною клімату

Учені за підтримки Європейського космічного агентства (ESA) розробили цифрового двійника планети Земля, аби дослідити природні катаклізми. Зазначається, що дослідники хочуть змоделювати різні кліматичні умови, щоб допомогти запобігти реальним ризикам для нашої планети.

Як повідомляє Space, завдяки цій моделі вчені можуть послідовно вводити нові дані для моделювання найкращого та найгіршого сценаріїв стихійного лиха в різних средах нашої планети. Наприклад, відтворюючи зсув, пов'язані з ним ризики та умови можна відстежувати так, ніби це відбувалося в режимі реального часу.

На чому спочатку зосередяться вчені

Як сказав у своїй заяві Лука Брокка, який входить до складу Національної дослідницької ради Італії, моделювання Землі у високій роздільній здатності є дуже складним завданням, тому ідея полягає в тому, щоб спочатку зосередитися на конкретній цілі — дослідження кругообігу земної води в Середземноморському басейні. У майбутньому вони планують створити подібні моделі по всій Європі, перш ніж співпрацювати з вченими з інших континентів.

Брокка додає, що мета вчених — створити систему, яка дозволить неекспертам, включаючи осіб, які приймають рішення, і громадян, запускати інтерактивне моделювання. Також учені сподіваються включити у свою програму штучний інтелект, який би діяв як додаткова пара очей, якщо його вдасться добре навчити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені виявили ідеальну температуру для всього живого на Землі. За цієї температури більшість видів почувають себе добре та можуть ефективно існувати.