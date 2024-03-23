Новий закон про мобілізацію: в Раді остаточно вирішили питання аспірантів

Воно стосуватиметься усіх, незалежно від форми навчання

Питання нового законопроєкту про мобілізацію та правок до нього зараз дискусійне, адже є пункти, які кардинально зміняться. Цього стосується і мобілізація аспірантів, які отримають відстрочку.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина. За її словами, Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відповідну правку до законопроєкту щодо мобілізації.

"Усі аспіранти отримають відстрочку", — написала нардеп.

Вона також додала, що вони будуть в однакових умовах, тому матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання (бюджетної чи комерційної). Підтримання цього рішення Комітетом Гришина назвала правильною та справедливою позицією.

Розгляд інших правок ще продовжується, але вже є рішення, які задовольнять не тільки суспільство.

Нагадаємо, Комітет підтримав важливі правки до закону про мобілізацію, зокрема вони стосувалися надання відстрочки для цілої низки категорій громадян. Деякі категорії осіб матимуть право на бронювання згідно з порядком, який встановлено Кабміном, а не на безумовну відстрочку від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, чи відправлять "обмежено придатних" служити на фронт після ВЛК, згідно з новим законом.