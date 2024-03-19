В Україні хочуть змінити терміни контрактів у ЗСУ, але не всім: подробиці законопроєкту про мобілізацію

Тривалість служби в армії хочуть змінити на період воєнного стану

У рамках нового законопроєкту про мобілізацію в Україні хочуть змінити терміни контрактів у ЗСУ. У період дії особливого стану їхня тривалість залежатиме від віку військовозобов’язаного.

Про це повідомили на порталі NV. Нові правила не стосуватимуться офіцерського складу.

Так, для громадян віком 18–25 років тривалість контракту становитиме 1 рік. Для тих, хто безперервно відслужив під час воєнного стану 36 місяців і був звільнений у запас, тривалість контракту становитиме від 6 місяців. Також у них буде право продовжити його ще на стільки ж чи довше. Після закінчення особливого періоду або після оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів достроково зупиняється.

При цьому в силі залишиться норма, яка передбачає укладання контрактів і на інший період:

для рядового складу – на 3 роки;

для сержантів та старшинського складу – строком від 3 до 5 років;

для офіцерів — терміном від 5 до 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мобілізованим можуть списувати борги за кредитами, а за неявку до ТЦК виписувати величезні штрафи.