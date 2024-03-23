Є одна вагома причина: повістку можуть отримати навіть 17-річні парубки

Юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці.

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, які можуть отримати повістку від уповноважених органів. Зазвичай їх вручають особам від 18 до 60 років, але наразі це торкнеться і 17-річних.

Про це повідомляє Одеське обласне ТЦК та СП. За їх даними, особам 2007 року народження почали вручати повістку для приписки.

Згідно з нею, людина має особисто прибути на призовні дільниці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

"Приписці підлягають усі допризивники, які мешкають на території міста та району. У повістці вказано повний перелік документів, які юнаки мають подати особисто до призовних дільниць", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Приписна кампанія проходить на території усієї України.

"Якщо допризивник не може прибути на дільницю у зазначений час, на те мають бути поважні причини. Приписна кампанія необхідна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їхніх особистих якостей, фаху й рівня освіти", — пояснили у ТЦК.

Зауважимо, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.

Раніше "Телеграф" писав, що Комітет підтримав важливі правки до закону про мобілізацію.