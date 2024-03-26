Росія міняє тактику ударів по Україні: експертка з енергетики вказала на два фактори

Першочергово змінилась кількість ракет, які застосовуються

Росіяни цьогоріч, атакуючи енергоструктуру України, використовують іншу тактику. Вона чимало відрізняється від тої, яка привела до блекаутів у 2022 році.

Детальніше про новий підхід окупантів "Телеграфу" розповіла незалежна експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона вказала на два фактори, які зараз помітні.

"Тепер на одну ціль ворог спрямовує декілька ракет. Наприклад, по ДніпроГЕС поцілило вісім ракет. І навіть якщо ми маємо захищену трансформаторну підстанцію, то коли 5-10 "шахедів" летить на одну ціль, захисні споруди не витримують. Крім того, ворог мав на меті зруйнувати нашу синхронізацію енергосистеми з ЄС. Тому західний регіон підпав під атаку", — каже експертка.

Другою складової нової тактики є те, що росіяни намагаються "вибити" з системи саме маневруючі потужності.

"В чому суть: більш як 50% української електроенергії виробляють на АЕС, але для них потрібні маневруючі потужності — станції (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС) які швидко можна "увімкнути" в пікові години споживання, щоб зберігати баланс в енергосистемі", — пояснила Ольга Кошарна.

Більше про те, чи можливий повний блекаут в країні та чи витримає енергосистема ще бодай одну подібну атаку, а також чому Кремль саме зараз знищує енергосистему, коли зима вже минула, читайте у матеріалі "Телеграфу" Блекаутів не уникнути? Чому РФ знеструмлює Україну напередодні можливого наступу

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна могла б уникнути настільки масштабних наслідків ворожих атак критичної інфраструктури 22 березня, якби підготувалася до них належним чином. Однак ще не все втрачено і майбутній розвиток подій залежатиме від того, яких заходів зараз вживатимуть.