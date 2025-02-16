Trustee Plus готує трансформаційне оновлення: новий рівень криптовалютної свободи

Наразі компанія не розкриває всіх деталей оновлення, однак уже зрозуміло, що зміни будуть значними

Trustee Plus оголосила про скорий вихід оновленого криптогаманця, яка, за словами компанії, переверне уявлення про цифрові фінанси в Україні. Реліз заплановано на 5 березня 2025 року, і очікується, що ця версія змінить стандартні підходи до роботи з криптовалютами.

До офіційного запуску нових функцій Trustee Plus організувала тестування серед обраної групи користувачів. Також було створено онлайн-ресурс із таймером відліку до релізу. Це підігріває інтерес криптоспільноти та формує очікування серед потенційних користувачів.

Клієнти, які хочуть дізнатися більше про нововведення, можуть подати заявку на участь у закритому Telegram-каналі. Реєстрація відкрита через згаданий сайт, а учасники отримають не лише доступ до ексклюзивної інформації, але й можливість виграти призи від Trustee Plus.

Наразі компанія не розкриває всіх деталей оновлення, однак уже зрозуміло, що зміни будуть значними. Очікується впровадження передових технологій, посилення захисту користувачів і нові функції, які можуть суттєво змінити ринок цифрових фінансів.

"Trustee Plus — це більше, ніж просто криптогаманець. Це екосистема, що дозволяє зв’язати класичні фінанси та цифрові активи в єдине середовище. Наше оновлення — це справжній прорив у розвитку цифрових рішень, і ми хочемо, щоб користувачі стали частиною цього процесу", — зазначив генеральний директор Trustee Plus Вадим Груша.

2024 рік став успішним для компанії. Понад 151 000 користувачів оформили платіжні картки Trustee Card, а кількість завантажень застосунку перевищила 700 000. Крім цього, об'єм обмінних операцій досяг 27 мільйонів, що вказує на масштаби використання криптогаманця.

Компанія стрімко здобуває популярність завдяки багатьом позитивним відгукам про Trustee. Вони підтверджують зручність інтерфейсу та високу функціональність. Користувачі відзначають інтуїтивну навігацію та широкий спектр можливостей, що робить Trustee Plus одним із лідерів серед Web3-сервісів в Україні.

Trustee Plus також здобув визнання серед експертів. Експерти з видання Incrypted включили компанію до топ-10 криптогаманців 2025 року. Вони говорять про спеціалізований підхід фірми, передові технології та рішення, що враховують побажання клієнтів.