Відома російська фігуристка зганьбилася на ТБ (відео)

Схоже, колишню спортсменку пустили на головний російський канал через підтримку Путіна, а не професійні якості

Популярна російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова знову потрапила у скандал через свою роботу ведучою на Першому каналі РФ. Напередодні ексспортсменка зганьбилась у прямому етері.

Загітова знову видала епічну фразу, цього разу під час флешінтерв’ю з фігуристом Марком Кондратюком. Про це повідомляє Sport24.ru.

Між Загітовою та Кондратюком відбувся кумедний діалог, який у мережі вже назвали "тарантінівським", а в Інтернеті лише посміялися з фігуристки, яка є дипломованим журналістом.

— Я сьогодні бачиш якась серйозна.

— Дуже гарна ти…

— Дякую.

— Серйозна вчителька …

— Так. Тебе відпороти? У мене є ремінець.

— БДСМ якийсь (сміється).

— Гаразд, тебе нема за що сьогодні пороти, — сказала Загітова.

"Мова Аліни, звичайно, — це просто ганьба. Дівчинку не можна випускати на головному каналі країни з такою дикцією.

Треба вчити артикулювати, не жувати язика і неодмінно витягти з рота все зайве", — підсумував паблік "Тулуб Тутберідзе".

Раніше Загітова не змогла відповісти на запитання журналістки про назву своєї дипломної роботи. Додамо, що у вересні 2024 року Аліна здалася на контрольних прокатах у Росії в безглуздому вбранні.

Нагадаємо, Загітова офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на минулих президентських виборах у Росії. Після цього Аліна попросила у глави Кремля мільйони на своє льодове шоу.