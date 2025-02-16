Відома російська фігуристка зганьбилася на ТБ (відео)
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Схоже, колишню спортсменку пустили на головний російський канал через підтримку Путіна, а не професійні якості
Популярна російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова знову потрапила у скандал через свою роботу ведучою на Першому каналі РФ. Напередодні ексспортсменка зганьбилась у прямому етері.
Загітова знову видала епічну фразу, цього разу під час флешінтерв’ю з фігуристом Марком Кондратюком. Про це повідомляє Sport24.ru.
Між Загітовою та Кондратюком відбувся кумедний діалог, який у мережі вже назвали "тарантінівським", а в Інтернеті лише посміялися з фігуристки, яка є дипломованим журналістом.
— Я сьогодні бачиш якась серйозна.
— Дуже гарна ти…
— Дякую.
— Серйозна вчителька …
— Так. Тебе відпороти? У мене є ремінець.
— БДСМ якийсь (сміється).
— Гаразд, тебе нема за що сьогодні пороти, — сказала Загітова.
"Мова Аліни, звичайно, — це просто ганьба. Дівчинку не можна випускати на головному каналі країни з такою дикцією.
Треба вчити артикулювати, не жувати язика і неодмінно витягти з рота все зайве", — підсумував паблік "Тулуб Тутберідзе".
Раніше Загітова не змогла відповісти на запитання журналістки про назву своєї дипломної роботи. Додамо, що у вересні 2024 року Аліна здалася на контрольних прокатах у Росії в безглуздому вбранні.
Нагадаємо, Загітова офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на минулих президентських виборах у Росії. Після цього Аліна попросила у глави Кремля мільйони на своє льодове шоу.