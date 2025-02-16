Без їжі та води. Сотні росіян застрягли у Познані та скаржаться на поляків (фото)

Літак здійснив екстрену посадку

Літак із російськими туристами, який летів із Єгипту до Калінінграда, екстрено сів у польському місті Познань та "застряг" там. Понад 10 години він чекав дозволу на зліт.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі Mash. Там зазначили, що нібито поляки відмовлялися давати паливо та випускати літак.

"Їжа закінчилася, вода закінчується, в туалет не пускають. Усередині 236 пасажирів, серед них є вагітні та діти", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що борт UJ681 авіакомпанії AlMasria летів із Шарм-ель-Шейху до Калінінграда. Через сильний снігопад вночі він не зміг сісти в аеропорт Храброве. Після цього екіпаж запросив екстрену посадку у Польщі. Паблік пише, що нібито поляки відмовлялися робити дозаправку та не давали дозволу на зліт. Через деякий час дозвіл все ж таки було отримано і літак вирушив з Польщі до РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі заявили, що російський літак-розвідник Су-24МР вдень 11 лютого порушив повітряний простір країни. Радіолокаційні системи польської армії спостерігали за польотом літака, а польські військові зв'язалися з російською стороною.