Рідкісний чайний сервіз із СРСР: за скільки продають порцеляну Баранівського заводу

На українських аукціонах можна знайти справжні раритети радянської епохи, які сьогодні мають чималу цінність серед колекціонерів. Один із таких лотів – чайний сервіз на шість персон, випущений Баранівським фарфоровим заводом у період 1957–1962 років.

Наразі антикварний сервіз виставлений на продаж на одному з популярних онлайн-аукціонів "Violity". Його початкова ціна – 7 500 гривень, і поки що ставки не зроблені. Проте лотом зацікавилися 19 осіб, тож його фінальна вартість може суттєво зрости.

Як зазначає продавець, сервіз виготовлений із тонкої порцеляни, а чашки мають напівпрозору структуру – характерну рису радянських сервізів преміального класу.

Виріб не проходив реставрацію, а на його поверхні є сліди часу та деякі виробничі дефекти, які були типовими для фарфорової продукції тих років. Незначні пошкодження помітні на дні виробів — йдеться про сколи.

Варто зазначити, що Баранівський фарфоровий завод був одним із найвідоміших виробників порцеляни в СРСР, а його продукція вважалася еталоном якості та тонкої роботи. Сьогодні такі сервізи цінуються серед поціновувачів радянської естетики та колекціонерів антикварного посуду.

Торги за цей сервіз завершаться 16 лютого, тож охочі можуть ще встигнути зробити ставку або придбати його миттєво за 29 000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на аукціон виставили доволі незвичний та унікальний лот — кришталевий ріг часів СРСР.