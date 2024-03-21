Стало відомо, коли відкриються перші магазини "ZARA" у Києві та Львові: дата

Магазини почнуть відкривати на початку квітня

З'явились дати відкриття магазинів популярного бренду "ZARA" у Києві та Львові. Іспанська компанія "Inditex" закрила їх з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Інформація про початок роботи з'явилася в Google Maps. Перші магазини у Києві відкриються вже 3 квітня, а саме:

ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

ТРЦ DREAM, Оболонський проспект, 1Б

Також 5 квітня відкриються магазини "ZARA" в:

ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2Т

ТРЦ Lavina Mall, вулиця Берковецька, 6Д

Бренд планує відкрити магазини у Львові 11 квітня.

ТЦ Форум Львів, вулиця Під Дубом, 7Б

ТРЦ King Cross Leopolis, с. Сокільники, Львівська область

Нагадуємо, "ZARA" закриє торгову точку в Києві на вулиці Хрещатик, 23, де раніше розташовувався центральний флагманський магазин бренду. Нещодавно з'явилося оголошення про здачу в оренду приміщення.

Ще в грудні 2022 року іспанська компанія "Inditex", власник торгового бренду, офіційно оголосив про закриття магазину, посилаючись на комерційні причини. Але іспанський ритейлер "Inditex" тримав його, сплачуючи оренду до останнього часу, доки не вирішив оптимізувати торговельну мережу в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну повертаються магазини відомих брендів "Inditex". Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home відновлять свою роботу.