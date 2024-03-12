Питання про відкриття аеропорту в Україні обговорюють із двома основними регуляторами: подробиці

Декілька регуляторів шукають рішення про відновлення авіаперевезень в Україні

Україна активно обговорює питання відновлення авіасполучення з іншими країнами. Два основні регулятори зараз вивчають це питання.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови ОП Андрій Сибіга. За його словами, переговори з союзниками з цього приводу перейшли вже в практичну площину.

"На сьогодні цей процес переведений у практичну площину. Бачення процесу доведено до двох регуляторів, це європейський регулятор, який дає дозвіл на таке сполучення та американський регулятор. Мета — відновлення", — розповів Сибіга.

Він додав, що зараз йдеться про відкриття лише одного аеропорту, але якого саме уточнювати не став. Також Сибіга наголосив, що йдеться виключно про цивільні перельоти.

Нагадаємо, що Україна також розпочала переговори щодо відновлення пасажирських перельотів з Управлінням цивільної авіації Ізраїлю. За словами міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, про терміни відновлення пасажирських авіаперевезень говорити ще зарано.

Раніше генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів’є Янковець говорив про те, що пасажирські перевезення в Україні можуть поновити до кінця 2024 року.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ще навесні 2023 року в Європі говорили про те, що відновити польоти над Україною, Росією та Білоруссю найближчим часом не вдасться. У Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) робили прогноз, що обмеження на перельоти знімуть у 2029 році.