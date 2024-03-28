"Було б ідеально": у Європарламенті сказали, коли потрібно розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

Україна виконала всі необхідні критерії

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися до виборів до Європарламенту у червні або максимум до початку липня. Виконавши всі потрібні критерії, наша країна наполягає на цьому процесі.

Про це депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель повідомила в інтерв’ю РБК-Україна. За її словами, Україна виконала усі умови.

"І в наших інтересах встигнути закінчити якнайбільше до європейських виборів. Ми ясно бачимо, що майбутнє головування Угорщини (у Раді Євросоюзу – ред.), можливо, не буде схилятись до цього", — пояснила депутат.

Вона додала, що для України було б ідеально встигнути до європейських виборів чи до 1 липня. Це дасть уряду та переговорникам, а особливо громадянам, правильний сигнал про те, що ми серйозно ставимося до переговорів про вступ, і що це не марна обіцянка. Це, на думку співрозмовниці видання, залежить від Європейської ради та України.

На питання про те, як ймовірний успіх різних ультраправих євроскептичних партій може позначитися на перспективах нашої інтеграції в майбутньому, депутата відповіла, що дуже ймовірно, що вкрай праві так звані антидемократичні партії, нові партії, "партії однієї проблеми" будуть на підйомі

"Я маю на увазі, що ви можете спостерігати це в багатьох країнах, у багатьох державах-членах є втома, демократичні партії зазнають все більшого і більшого тиску, тому що ми не можемо запропонувати прості рішення.

Коли ви дивитеся на Україну, я маю на увазі одне просте рішення — поставити більше зброї, але це ще не все. Ми маємо бути дуже активними на всіх фронтах. Гуманітарні, технологічні, санкційні, військові, євроінтеграційні, а також екологічні аспекти – все це має бути враховано", — наголосила Віола.

Тільки в такому разі, як вважає депутат, у Євросоюзі буде мир та стабільність. Вона додала, що для більшості антидемократичних, антиєвропейських, правих сил, популістських сил, мабуть, дуже легко сказати: "давайте законсервуємо те, що маємо…"

"Давайте зосередимо увагу на національних інтересах і цього достатньо". Але цього недостатньо, особливо для таких країн, як Німеччина. Ми дуже виграємо від інтеграції до ЄС. Ми – найбільші експортери, ми – найбільші імпортери. Ми є найбільшим бенефіціаром внутрішнього ринку і таке інше. Таким чином, вихід з інституту ЄС означає самогубство для Німеччини, для німецької економіки тощо", — підсумувала Віола фон Крамон-Таубадель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 березня 2024 року Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС. Відповідно наша країна стала на крок ближче до членства в Європейському Союзі.