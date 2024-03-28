"Было бы идеально": в Европарламенте сказали, когда нужно начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Украина выполнила все необходимые критерии

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться до выборов в Европарламент в июне или максимум до начала июля. Выполнив все необходимые критерии, наша страна настаивает на этом процессе.

Об этом депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель сказала в интервью РБК-Украина. По ее словам, Украина выполнила все условия.

"И в наших интересах успеть закончить как можно больше всего до европейских выборов. Мы ясно видим, что предстоящее председательство Венгрии (в Совете Евросоюза, — ред.), возможно, не будет склоняться к этому", — объяснила депутат.

Она добавила, что для Украины было бы идеально успеть до европейских выборов или до 1 июля. Это даст правительству и переговорщикам, а особенно гражданам, правильный сигнал о том, что мы серьезно относимся к переговорам о вступлении, и что это не пустое обещание. Это, по мнению собеседницы издания, зависит от Европейского совета и от Украины.

На вопрос о том, как вероятный успех различных ультраправых евроскептических партий может отразиться на перспективах нашей интеграции в будущем, депутата ответила, что очень вероятно, что крайне правые, так называемые антидемократические партии, новые партии, "партии одной проблемы", будут на подъеме

"Я имею в виду, что вы можете наблюдать это во многих странах, во многих государствах-членах есть усталость, демократические партии испытывают все большее и большее давление, потому что мы не можем предложить простые решения

Когда вы смотрите на Украину, я имею в виду одно простое решение — поставить больше оружия, но это еще не все. Мы должны быть очень активными на всех фронтах. Гуманитарные, технологические, санкционные, военные, евроинтеграционные, а также экологические аспекты – все это должно быть принято во внимание", — подчеркнула Виола.

Только в таком случае, как полагает депутат, в Евросоюзе будет мир и стабильность. Она добавила, что для большинства антидемократических, антиевропейских, правых сил, популистских сил, вероятно, очень легко сказать: "давайте законсервируем то, что у нас есть…"

"Давайте сосредоточим внимание на национальных интересах, и этого достаточно". Но этого недостаточно, особенно для таких стран, как Германия. Мы очень выигрываем от интеграции в ЕС. Мы – крупнейшие экспортеры, мы – крупнейшие импортеры. Мы являемся крупнейшим бенефициаром внутреннего рынка и так далее. Таким образом, выход из института ЕС означает самоубийство для Германии, для немецкой экономики и так далее", — подытожила Виола фон Крамон-Таубадель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 марта 2024 Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС. Соответственно, наша страна стала на шаг ближе к членству в Европейском Союзе.