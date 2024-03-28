Серед них відомі українці: озвучено список акаунтів у TikTok, які підіграють пропаганді РФ

Відомі українці теж активно допомагають ворогу

Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Кібердепартамент Служби безпеки України (СБУ) виявили у популярній соцмережі TikTok 83 акаунти, які поширюють наративи Кремля. Серед них є як відверто пропагандистські канали та z-патріоти, так і відомі українці.

Станом на 27 березня у переліку були 83 акаунти, та цей список буде поповнюватись. Про це повідомляє ЦПД.

У переліку є відомі росіяни, які підтримують Кремль, наприклад, співаки Микола Басков та Філіп Кіркоров. До списку потрапили й акаунти пропагандистських видань ("Ізвестія", "Вєсті", "НТВ", "РІА Новини", "ТАСС" ті ін.). Є у переліку також є обліковий запис забороненого в Україні видання "Страна".

Ворожій пропаганді підігрують й деякі українці:

політик та журналіст Ігор Мосійчук;

блогер Олексій Шарій;

колишній нардеп Олександр Дубінський;

журналістка Діана Панченко;

активіст Остап Стахів;

блогер Мирослав Олешко;

журналістка Олеся Мєдвєдєва.

Народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин вважає, що у TikTok не менше російського ІПСО, ніж у Telegram. Він поділився, як можна працювати з цією соціальною мережею.

"З моїх спостережень, TikTok — це не менший розсадник російських ІПСО, ніж Телеграм. У TikTok дуже ріжуться охоплення відео зі згадками "війна" або "русня", але купа ворожого контенту легко стає віральним.

Один із варіантів роботи з цією соціальною мережею — створення окремого представництва в Україні та постійна комунікація з правоохоронними органами. Є акаунт, який працює проти нашої національної безпеки — в блок", — написав Юрчишин.

Список акаунтів, які поширюють ворожу дезінформацію, буде й надалі доповнюватись. Допомогти виявити агентів РФ може кожен українець. Про ворожі акаунти можна повідомити, написавши на електронну пошту ЦПД: [email protected] .

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram. Якщо його приймуть, то деякий контент не можна буде публікувати. Це стосується повідомлень, які виправдовують російську агресію чи презентують її як громадянський конфлікт в Україні. Під забороною опиниться контент, пов’язаний з потенційною небезпекою для дітей, порушенням авторських прав, поширенням російської дезінформації, пропаганди наркотиків та порнографії.

Раніше "Телеграф" писав, чи вбачає у Telegram небезпеку голова ГУР Кирило Буданов. Він вважає, що месенджер може бути корисним для України.