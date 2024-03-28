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Серед них відомі українці: озвучено список акаунтів у TikTok, які підіграють пропаганді РФ

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Росія використовує різні платформи для поширення дезінформації
Росія використовує різні платформи для поширення дезінформації. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомі українці теж активно допомагають ворогу

Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Кібердепартамент Служби безпеки України (СБУ) виявили у популярній соцмережі TikTok 83 акаунти, які поширюють наративи Кремля. Серед них є як відверто пропагандистські канали та z-патріоти, так і відомі українці.

Станом на 27 березня у переліку були 83 акаунти, та цей список буде поповнюватись. Про це повідомляє ЦПД.

У переліку є відомі росіяни, які підтримують Кремль, наприклад, співаки Микола Басков та Філіп Кіркоров. До списку потрапили й акаунти пропагандистських видань ("Ізвестія", "Вєсті", "НТВ", "РІА Новини", "ТАСС" ті ін.). Є у переліку також є обліковий запис забороненого в Україні видання "Страна".

Ворожій пропаганді підігрують й деякі українці:

  • політик та журналіст Ігор Мосійчук;
  • блогер Олексій Шарій;
  • колишній нардеп Олександр Дубінський;
  • журналістка Діана Панченко;
  • активіст Остап Стахів;
  • блогер Мирослав Олешко;
  • журналістка Олеся Мєдвєдєва.

Народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин вважає, що у TikTok не менше російського ІПСО, ніж у Telegram. Він поділився, як можна працювати з цією соціальною мережею.

"З моїх спостережень, TikTok — це не менший розсадник російських ІПСО, ніж Телеграм. У TikTok дуже ріжуться охоплення відео зі згадками "війна" або "русня", але купа ворожого контенту легко стає віральним.

Один із варіантів роботи з цією соціальною мережею — створення окремого представництва в Україні та постійна комунікація з правоохоронними органами. Є акаунт, який працює проти нашої національної безпеки — в блок", — написав Юрчишин.

Список акаунтів, які поширюють ворожу дезінформацію, буде й надалі доповнюватись. Допомогти виявити агентів РФ може кожен українець. Про ворожі акаунти можна повідомити, написавши на електронну пошту ЦПД: [email protected].

Нагадаємо, що нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання Telegram. Якщо його приймуть, то деякий контент не можна буде публікувати. Це стосується повідомлень, які виправдовують російську агресію чи презентують її як громадянський конфлікт в Україні. Під забороною опиниться контент, пов’язаний з потенційною небезпекою для дітей, порушенням авторських прав, поширенням російської дезінформації, пропаганди наркотиків та порнографії.

Раніше "Телеграф" писав, чи вбачає у Telegram небезпеку голова ГУР Кирило Буданов. Він вважає, що месенджер може бути корисним для України.

Теги:
#Росія #Пропаганда #TikTok