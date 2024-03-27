Telegram в Україні: Буданов висловився, чи реальна загроза

Популярний месенджер може бути використаний на благо

Популярний месенджер Telegram безумовно є проблемою з точки зору національної безпеки, оскільки росіяни через нього продовжують активно розповсюджувати свою пропаганду. Однак він також може бути корисним для України.

Як розповів голова ГУР Міноборони Кирило Буданов, наприклад, через цей месенджер можна доносити українські новини людям на окупованих територіях. Його слова наводить Центр стратегічних комунікацій.

"Найцікавіше — це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", — сказав голова розвідки.

Він зазначив, що виступає проти утисків свободи слова, проте зазначає, що в Telegram будь-яка людина може створити свій канал і писати туди будь-яке марення. А коли його діяльністю починають цікавитися спецслужби, їх автори прикриваються свободою слова.

"Але це не свобода ЗМІ, це трохи інакше називається", — додав Буданов.

Раніше "Телеграф" писав, що в українських спецслужбах та Верховній Раді вже давно триває дискусія про заборону в країні месенджера Telegram. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що у спецслужбах підтримують найпростіший варіант — заборона.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступив проти блокування Telegram. Він також додав, що це просто неможливо.