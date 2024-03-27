Перемогти російську пропаганду неможливо: Буданов розповів, у чому проблема

Пропаганда не закінчиться ніколи

Цілком перемогти російську пропаганду неможливо, оскільки з цією метою країна-агресор виділяє величезні суми. До того ж крім видимої її частини, є й та, яка діє непомітно.

Як розповів глава ГУР Міноборони Кирило Буданов, до такої відноситься російський культурний продукт, який хоч і не спрямований на цілі пропаганди, але дозволяє поширювати російські наративи. Його слова наводить Центр стратегічних комунікацій.

"Що б ми з вами тут не робили, ми не зможемо повністю зруйнувати лінії російської пропаганди, вона все одно буде. У них достатньо для цього як фінансових, так і людських ресурсів в багатьох країнах світу", — сказав він.

За його словами, це величезна машина з великою кількістю медійного ресурсу, який поширює ідеї не лише з Росії, а й через її агентів впливу в інших країнах світу.

При цьому Буданов наголосив, що елементи ворожої пропаганди можна побачити й у російському мистецтві. Навіть у тому, що не пов’язане з війною безпосередньо.

"А скільки всього іде через мистецтво? Подивіться російські фільми, які не пов’язані в принципі з війною, але майже в кожному з них хоч один момент є ворожої пропаганди", — сказав глава ГУР.

Як повідомлялося раніше, Буданов розповів, чи справді популярний месенджер Telegram становить загрозу для національної безпеки і як його може використовувати Україна.