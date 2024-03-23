На росТВ показали фейкову новину з Даніловим про стрілянину в "Крокусі": відео

Сам Олексій Данілов ніяк не прокоментував фейкову новину зі своєю участю

Російський телеканал НТВ запустили фейк про те, що секретар РНБО Олексій Данілов нібито визнав причетність України до розстрілу та пожежі у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл". Про це український політик нібито заявив під час всеукраїнського телемарафону.

Проте неозброєним поглядом можна побачити, що пропагандисти застосували технологію діпфейк. На відео справді ефір телемарафону, але зі спотвореним зображенням та текстом.

За інформацією російського опозиційного медіа "Медуза", фейковий ролик показали в ефірі близько першої години ночі. Ведучі прокоментували його, заявивши, що Данілов нібито підтвердив "причетність київського режиму до теракту у Підмосков’ї публічно".

"Весело сьогодні в Москві, я вважаю, дуже весело. Хочеться вірити, що ми такі веселощі їм влаштовуватимемо частіше", — йдеться на підробленому записі з використанням зображення секретаря РНБО.

Крім Олексія Данілова у діпфейці росіяни використали двох українських ведучих телеканалу "Ми — Україна" Олега Білецького та Марію Скибу. Примітно, що ввечері 22 березня ця пара телеведучих не працювала в ефірі, а в нічний час телемарафон "Єдині новини" вели ведучі телеканалу "1+1" Марічка Падалко та Максим Сухенко. Крім того, події у Росії цієї ночі коментував не Олексій Данілов, а представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Відео в ефірі російського пропагандистського телеканалу НТВ за участю ведучих каналу "Ми — Україна" та секретаря РНБО Олексія Данілова є фейком. 16 березня 2024 року в ефірі Національного марафону справді працювали ведучі каналу "Ми — Україна", Олег Білецький та Марія Скиба (18:00 – 00:00), однак включення секретаря РНБО Олексія Данілова в цей час прямого ефіру не було!" – заявили у редакції телеканалу "Ми — Україна".

Як вдалося з’ясувати, путінські пропагандисти використали для фейку уривок з ефіру телемарафону від 16 березня. Але виступав там не Олексій Данілов, а голова ГУР Кирило Буданов, у чому можна переконатись, переглянувши запис ефірів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що увечері 22 березня до концертної зали "Крокус Сіті Холл" зайшли невідомі з автоматами та розстріляли відвідувачів. У цей момент там мав проходити концерт гурту "Пікнік", але учасники рок-гурту не постраждали. У цей момент вони перебували в гримерці, а після звуків стрілянини поспішили сховатися в безпечному місці.

Станом на ранок 23 березня відомо про 70 загиблих та понад 100 постраждалих внаслідок розстрілу та пожежі, яку вдалося загасити лише до ранку. Провину за те, що сталося, нібито взяли на себе члени ІДІЛ, але в Росії переконані, що є український слід.