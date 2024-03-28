Укр

Среди них известные украинцы: озвучен список аккаунтов в TikTok, подыгрывающих пропаганде РФ

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Россия использует разные платформы для распространения дезинформации
Россия использует разные платформы для распространения дезинформации. Фото Коллаж "Телеграфа"

Известные украинцы тоже активно помогают врагу

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) и Кибердепартамент Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в популярной соцсети TikTok 83 аккаунта, распространяющих нарративы Кремля. Среди них как откровенно пропагандистские каналы и z-патриоты, так и известные украинцы.

По состоянию на 27 марта в списке было 83 аккаунта, и этот список будет пополняться. Об этом сообщает ЦПД.

В перечне есть известные россияне, поддерживающие Кремль, например, певцы Николай Басков и Филипп Киркоров. В список попали и аккаунты пропагандистских изданий ("Известия", "Вести", "НТВ", "РИА Новости", "ТАСС" и др.). Есть в перечне также учетная запись запрещенного в Украине издания "Страна".

Вражеской пропаганде подыгрывают и некоторые украинцы:

  • политик и журналист Игорь Мосийчук;
  • блогер Алексей Шарий;
  • бывший нардеп Александр Дубинский;
  • журналистка Диана Панченко;
  • активист Остап Стахов;
  • блогер Мирослав Олешко;
  • журналистка Олеся Медведева.

Народный депутат Украины, председатель комитета по свободе слова ВРУ Ярослав Юрчишин считает, что в TikTok не меньше российского ИПСО, чем в Telegram. Он поделился, как можно работать с этой социальной сетью.

"По моим наблюдениям, TikTok — это не меньший рассадник российских ИПСО, чем Телеграм. В TikTok очень режутся охват видео с упоминаниями "война" или "русня", но куча вражеского контента легко становится виральным.

Один из вариантов работы с этой социальной сетью – создание отдельного представительства в Украине и постоянная коммуникация с правоохранительными органами. Есть аккаунт, который работает против нашей национальной безопасности — в блок", — написал Юрчишин.

Список аккаунтов, распространяющих враждебную дезинформацию, будет и дальше дополняться. Помочь найти агентов РФ может каждый украинец. О вражеских аккаунтах можно сообщить, написав на электронную почту ЦПИ: [email protected].

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram. Если его примут, то некоторый контент нельзя будет публиковать. Это касается сообщений, оправдывающих российскую агрессию или представляющих ее как гражданский конфликт в Украине. Под запретом окажется контент, связанный с потенциальной опасностью для детей, нарушением авторских прав, распространением российской дезинформации, пропаганды наркотиков и порнографии.

Ранее "Телеграф" писал, видит ли в Telegram опасность глава ГУР Кирилл Буданов. Он считает, что мессенджер может быть полезен Украине.

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#Россия #Пропаганда #TikTok