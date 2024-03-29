Чому РФ б'є по енергосистемі України після зими і чи може вона її "потушити": військовий аналітик дав відповідь

Ворог довго готувався до масованих атак по Україні

Росіяни взимку не били по енергетиці України, як побоювалися наша країна та союзники. Натомість вони почали завдавати ударів по критичній інфраструктурі з початком весни й на те є свої причини.

Про це розповів військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий. Він спрогнозував, чи зможе ворог повністю знищити енергетичну систему України.

Дехто припускає, що атака на українську енергетику — це відповідь за удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) росіян. Однак Євген Дикий вважає, що це не так і навіть якби Україна не чіпала російських НПЗ, ворог все одно бив би по певних об’єктах.

"Вони накопичували ракети довше, ніж ми били по НПЗ. Це суттєвий момент. Тобто вони у будь-якому разі готувалися до масованих ударів. Інше питання — коли саме вони почали удари і які об’єкти обрали б", — сказав ветеран АТО.

Дикий також нагадав, що минулої зими росіяни мали чітку стратегію. Вони переконали себе в тому, що якщо в Україні буде "холодна, голодна, чорна зима", то українці звинувачуватимуть владу своєї країни та вимагатимуть капітуляцію. Але план провалився й українці, навпаки, дуже згуртувалися, зазначив Євген Дикий.

"Вони побачили, що це не спрацювало і проаналізували помилки. Саме тому цієї зими росіяни нашу енергетику практично не чіпали і переключилися на нові цілі. Основні удари цієї зими були по оборонних підприємствах, бо вони повірили в наш ОПК і злякалися, що ми можемо багато чого зробити. Спробували завадити, але й цього не змогли", — сказав аналітик.

Також він зазначив, що ударами по НПЗ Україна поставила російського президента Володимира Путіна у "дуже незручне становище". Тому окупантам довелося раніше розпочати масовану кампанію, яку вони намагаються зробити показовою.

"Спочатку спробували масовано ударити по Києву — упс, все розбилося об Patriot, все збили. Наступного дня — удар по енергетиці, дуже потужний і вже не в Києві, але й тут запізнилися", — вважає Євген Дикий.

Запізнилися росіяни по кількох моментах. По-перше, не вгадали із сезоном, бо в Україні закінчився опалювальний сезон. По-друге, українська енергосистема більше не стикається з російською і, щобільше, змінила частоти та під'єдналася до європейської.

"За різними даними, пошкоджено або знищено до половини енергетичної генерації, але не ядерної. Ядерну вони принципово не чіпають, це ті червоні лінії, які провели західні союзники і яка тримається. Це найбільш серйозні втрати за весь час повномасштабної війни, але помітно це тільки у деяких областях", — каже Євген Дикий.

При цьому повністю позбавити Україну електроенергії чи остаточно зруйнувати нашу енергосистему росіянам не під силу.

"Вони здатні наносити пошкодження, здатні створювати нам тимчасові труднощі, але "покласти" нашу енергосистему вони фізично не здатні", — резюмував Євген Дикий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через удар по енергетиці 29 березня ще у трьох регіонах запровадили графіки відключення світла. Всього чотири області та одне велике місто змушені терпіти перебої зі світлом.