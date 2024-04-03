Создание спецтрибунала для России в Гааге поддержали десятки стран: кто именно

Речь идет о десятках стран

В ходе конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге идею создания спецтрибунала для России за ее преступления, совершенные против Украины во время войны, поддержали представители 44 стран. Всего участие принимали 57 стран.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов. Соответствующая декларация была принята по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины". Всего в конференции участвовало 57 стран.

Документ подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

Отмечается, что представители стран подтвердили решительное осуждение актов агрессии со стороны РФ против Украины.

"Эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН является нарушением международного права, влекущего государственную ответственность РФ, угрожающих международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности", — говорится в заявлении.

Также глава Министерства иностранных дел Нидерландов в ходе своего выступления приветствовала создание Международного реестра убытков. Она отметила, что по состоянию на вечер 2 апреля было получено более 100 исков о компенсации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европарламенте спрогнозировали, что будет с Россией после проигрыша в войне с Украиной.