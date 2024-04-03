Приехал домой в отпуск: на Буковине нашли мертвым пропавшего без вести военного

Мужчину разыскивали с 24 февраля

На Буковине в пределах села Маршинцы обнаружили мертвым пропавшего без вести Михаила Димитраша, которого разыскивали полтора месяца назад. Ему было 34 года.

Правоохранители совместно с жителями общины разыскали скелетированные останки в поле в административных пределах села Маршинцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.

"По результатам ДНК установили, что погибший – без вести пропавший житель соседнего села Котелево. Мужчина пропал 24 февраля и тогда о нем ничего не слышали", – сообщили в полиции.

В то же время представитель полиции Буковины Каролина Марышева рассказала изданию ZAXID.NET, что труп мужчины находился в таком состоянии, что опознать его было сложно.

Ранее с просьбой разыскать пропавшего родственника в полицию обращалась сестра погибшего. Она сообщала, что ее 34-летний брат является военнослужащим. Он находился дома в отпуске, а 24 февраля ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители возбудили уголовное производство ст. 115 УК Украины (Убийство с примечаниями "без вести пропавший" и "естественная смерть").

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в Одесской области в одном из подразделений Госпогранслужбы нашли мертвым пограничника. На его теле были огнестрельные ранения.